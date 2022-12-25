التظلم سيكون متاحاً بعد إعلان النتائج لأي موظف يحصل على تقييم سنوي أقل من «امتياز»

الموظف المنتدب سيقيّم في الجهة التي قضى بها مدة أطول.. أما المنقول فسيقيّم بمكانه الجديد

النظام الإلكتروني يسهّل إجراء التقييم لجميع القطاعات بسلاسة وسرعة ودون وجود مشاكل

ندعو المقيمين إلى توخي الدقة عند وضع تقييم الكفاءة للموظف دون محسوبيات أو مجاملات

عدد موظفي وزارة الصحة الذين سيتم تقييمهم السنوي للعام 2022 يبلغ 66595 موظفاً بمن فيهم الأطباء والفنيون

1965 «مقيماً» سيتولون إنجاز عملية تقييم الموظفين من خلال النظام الإلكتروني في المدة المقررة وفقاً لمعايير محددة

التزام الموظف بالدوام الرسمي يمثل نسبة 30% فقط من التقدير العام فيما تمثل المجموعات الأخرى 70%



عبدالكريم العبدالله

كشفت مديرة إدارة التقييم والقياس في وزارة الصحة إلهام أكبر عن اعتماد نظام «التقييم السنوي» الإلكتروني لهذا العام لموظفي الوزارة وإلغاء النظام الورقي المعمول به في السابق، بناء على توجيهات وزير الصحة د.أحمد العوضي ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا لمواكبة التكنولوجيا الرقمية لتوفير الوقت والجهد وتحقيق سرعة الإنجاز حتى الانتهاء من عملية التقييم في الوقت المحدد.

وذكرت أكبر في حوار خاص مع «الأنباء» أن عدد الموظفين الذين سيتم تقييمهم السنوي لهذا العام يبلغ 66595 موظفا وموظفة، لافتة إلى أن العمل يجري على قدم وساق حتى الانتهاء من نتائج التقييم السنوي نهاية فبراير 2023، والإعلان عنها «إلكترونيا» بداية مارس من العام ذاته.



وأوضحت أنه يحق لأي موظف التظلم من نتيجة التقييم السنوي المرصود له بعد إعلان النتائج «إلكترونيا»، علما أن التظلم يشمل جميع من حصل على تقييم سنوي أقل من «امتياز»، مشيرة إلى وجود خطة لأن تكون «التظلمات» إلكترونية. وفيما يلي تفاصيل الحوار كاملا:



متى سيبدأ التقييم السنوي لموظفي وزارة الصحة؟



٭ سيبدأ نظام تقييم كفاءة أداء موظفي وزارة الصحة اعتبارا من الأول من يناير 2023، ولمدة شهر حتى 31 يناير من الشهر ذاته، وسيشمل جميع الموظفين الكويتيين والوافدين وغير محددي الجنسية ممن يعملون في فئات «الوظائف العامة - العقود الخاصة - بند المكافآت»، كما سيتم إدخال بيانات الموظفين الذين لا يحق لهم تقييم فعلي مع اختيار سبب عدم التقييم.



وستشمل عملية التقييم الموظفين الذين تم تعيينهم قبــل 1/1/2022 وكذلـــك الموظفون المعاد تعيينهم والمنتدبون والقائمون بإجازة طويلة أيا كان نوعها، وذلك من خلال عام 2022 بشرط أن يكونوا قد أمضوا الفترة المقررة قانونا.



كم عدد الموظفين الذين سيتم تقييمهم لهذا العام؟



٭ عدد موظفي وزارة الصحة الذين سيتم تقييمهم السنوي للعام 2022 يبلغ 66595 موظفا، موزعين على 11121 طبيبا بشريا و2698 طبيب أسنان و11238 إداريا و2314 صيدليا و22495 ممرضا و369 من العاملين في الوظائف الفنية المساعدة، بالإضافة إلى 12806 موظفين من العاملين في الوظائف الفنية الطبية و2759 من العاملين في الوظائف الفنية غير الطبية و520 من العاملين في الوظائف المعاونة و275 من العاملين في عقد مشروع مكافحة القوارض.



كيف ستكون عملية التقييم لهذا العام؟



٭ بناء على توجيهات وزير الصحة د.أحمد العوضي ووكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا، تم اعتماد نظام التقييم السنوي «الإلكتروني» لهذا العام، وإلغاء النظام الورقي لمواكبة التكنولوجيا الرقمية وتنظيم عملية التقييم وسرعة الإنجاز والاستغناء عن فرز الأوراق اليدوي، مما سيوفر الوقت والجهد والانتهاء من عملية التقييم في الوقت المقرر.



آلية دقيقة



كيف ستسير عملية التقييم؟



٭ تم استحداث بريد إلكتروني خاص بالوزارة لجميع «المقيمين» من الرؤساء المباشرين بالتعاون مع قطاع شؤون الصحة الرقمية الذي يترأسه م.أحمد الغريب، والذين يبلغ عددهم 1965 مقيما، وتم إرسال جميع التعاميم وبيانات الدخول على نظام التقييم «الأرقام السرية» إليهم، وسيقوم «المقيمون» بإتمام عملية تقييم كفاءة الموظفين عن العام 2022 خلال المدة من الأول من يناير 2023 حتى 31 من الشهر ذاته عن طريق النظام الإلكتروني الجديد أو عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة مما يسهل عليهم عملية التقييم، حيث اصبح باستطاعة المقيم الدخول إلى نظام التقييم في أي وقت ومن أي جهاز حاسب آلي بدلا من النظام المتبع سابق بتركيب النظام على أجهزة الحاسب الآلي في مرافق الوزارة.



وسيتم استخراج تقرير التقييم مطبوعا واعتماده بتوقيع وختم الرئيس المباشر وإحالته إلى الرئيس الذي يليه في المسؤولية قبل نهاية شهر يناير ليبدي رأيه خلال الـ 7 أيام الأولى من شهر فبراير لعام 2023، ومن ثم يقوم الرؤساء المباشرون برفع «أصول» التقاييم على نظام التقييم الإلكتروني «أونلاين» وتحديد رأي الرئيس التالي في موعد أقصاه 14 فبراير حتى يتسنى لإدارة التقييم والقياس استخراج النتائج إلكترونيا عبر موقع وزارة الصحة، وهذا سيغني بالكامل عن عملية فرز الأوراق يدويا وفرزها إلكترونيا من خلال التقارير التي يتم استخراجها من النظام بناء على التقاييم المدخلة من المقيمين والمعتمدة من الرئيس التالي للرئيس المباشر.

سلاسة ودقة



متى تتوقعون الانتهاء من عملية التقييم وظهور النتائج؟



٭ نسعى جاهدين مع عملية التحول الإلكتروني إلى الانتهاء من نتائج التقييم السنوي نهاية فبراير 2023، والإعلان عنها «إلكترونيا» بداية مارس من العام ذاته عبر موقع وزارة الصحة بعد اعتماده من قبل وكيل وزارة الصحة، بحيث يستطيع أي موظف الدخول على موقع وزارة الصحة الإلكتروني والاستعلام عن تقييمه السنوي وطباعته من خلال الموقع.



هل تراقبون عملية إنجاز التقاييم في قطاعات وزارة الصحة كافة؟



٭ نعم، حيث ان النظام الإلكتروني الجديد في إدارة التقييم والقياس مكننا من متابعة عملية التقييم في جميع قطاعات ومرافق وزارة الصحة من خلال معرفة الأعداد التي تم تقييمها، وضمان إجراء عملية التقييم بسلاسة وسرعة وضمان عدم وجود أي مشاكل، ورصد أي تباطؤ في عملية التقييم في أي قطاع مع التنبيه عليهم بالإسراع لمواكبة المدة المقررة لانتهاء التقييمات.



هل الالتزام بالدوام يدخل ضمن عملية التقييم؟



٭ نعم، وذلك حسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2017 بشأن إضافة مجموعة خامسة وهي «عوامل قياس مدى الالتزام في الدوام الرسمي حيث تمثل نسبة 30% من التقدير العام فيما تمثل المجموعات الأخرى 70%.



وظيفة إشرافية ومسؤولية



ما الشروط التي يجب توافرها في المقيم ليقوم بتقييم موظفيه؟



٭ أن يكون المقيم صادرا له قرار بتكليفه أو ندبه أو نقله إلى إحدى الوظائف الإشرافية مع تحمله المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة بيانات الموظفين التابعين له.



كيف يتم تقييم الموظف الذي تم ندبه لجهة أخرى؟ وماذا عن الموظف المنقول قبل سنة التقييم؟



٭ في حال ندب الموظف، يتم تقييمه من الجهة التي قضى بها المدة الأطول عند التقييم السنوي، أما الموظف المنقول قبل انتهاء سنة التقييم، فيجب على الجهة المنقول إليها تقييمه وتلتزم الجهة المنقول منها بتزويد التقارير التي تتضمن رأيها في أداء الموظف خلال الجزء من سنة التقييم خلال 15 يوما من تاريخ النقل.



ماذا عن تقييم الموظفين المبتعثين؟



٭ على جميع المسؤولين تقييم جميع موظفيهم، سواء المبتعثون أو المتمتعون بأي إجازة من أي نوع، بحيث إذا قلت مدة العمل الفعلية عن 100 يوم، سيتم تقييم الموظف من خلال النظام، تقييما اعتباريا مع ضرورة ذكر سبب عدم مزاولة الموظف المدة الفعلية.



التظلم متاح للجميع



متى يستطيع الموظف التظلم من نتيجة التقييم؟



٭ يحق لأي موظف التظلم من نتيجة التقييم السنوي المرصود له بعد إعلان النتائج «إلكترونيا»، والتظلم لجميع من حصل على تقييم سنوي أقل من «امتياز».



المحسوبيات



ماذا عن المحسوبيات في عملية التقييم؟



٭ ندعو جميع المقيمين إلى توخي الدقة عند وضع تقييم الكفاءة السنوي للموظف دون محسوبيات أو مجاملات وفق تعميم وكيل وزارة الصحة رقم 96 لسنة 2022 وإعطاء كل ذي حق حقه استنادا لمبدأ العدالة لما في ذلك من اثر معنوي ومادي مترتب على نتيجة التقييم للموظف سواء عند الترقية أو المكافأة.



الملاحظات



هل يتم تدوين أسباب منح التقييم للموظف في التقييم السنوي؟



٭ نعم، ندعو جميع المقيمين إلى ضرورة تدوين الملاحظات والأسباب في خانة التوصيات للرئيس المباشر عند وضع تقييم الكفاءة السنوي بتقدير أقل من امتياز، وذكر أسباب ومبررات وضع هذا التقدير بهدف تمكين الموظف الخاضع للتقييم من تلافي النقاط السلبية.



من الموظف الذي لا يتم تقييمه؟



٭ لا يتم تقييم الموظف الذي لم يستكمل 100 يوم عمل فعلي، بل يتم استصحاب تقييمه السابق وفقا للماده (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية 2006/36.



تظلم «أونلاين»



هل لديكم خطط مستقبلية؟



٭ نهدف في إدارة التقييم والقياس في وزارة الصحة إلى التحول «الإلكتروني» بالكامل وميكنة العمل من اجل تبسيط الإجراءات ومواكبة التطور، وهناك خطة جار العمل بها بأن يكون تقديم «التظلمات» عن التقاييم السنوية «إلكترونيا» لمن حصلوا على تقييم اقل من امتياز، وتهدف هذه العملية إلى توفير مزيد من الوقت والجهد لعرض التظلمات على لجنة شؤون الموظفين.

لا تقاييم ورقية

أكدت مدير إدارة التقييم والقياس في وزارة الصحة إلهام أكبر أن الإدارة لن تستقبل أي أصول «تقاييم» ورقية، وستعتمد فقد رفع التقاييم الإلكترونية.

الموعد المقرر

شددت مدير إدارة التقييم والقياس في وزارة الصحة إلهام أكبر على انه لن يعتد بأي تقييم سنوي يرد بعد انتهاء الموعد المقرر للتقييم، داعيه الجميع إلى الالتزام بالانتهاء من التقييم في الموعد.

التعمد

لفتت مدير إدارة التقييم والقياس في وزارة الصحة إلهام أكبر إلى أنه في حال تعمد «المقيم» عدم تقييم الموظف التابع له دون سبب، فستتم إحالته إلى الشؤون القانونية للتحقيق معه

الرئيس التالي

أوضحت أكبر انه في حال انتهاء خدمة الرئيس المباشر أو نقل أو ندب أو غاب لأي سبب كان «معينا أو منقولا أو منتدبا حديثا» بحيث لا يمكنه الحكم على الموظفين التابعين له، يحل محله الرئيس التالي له.