وجه النائب مهند الساير سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، بشأن الموظفين الذين لديهم عضوية في أكثر من لجنة وفريق عمل في ديوان الخدمة المدنية، ووزير الصحة د. أحمد العوضي، عن الخطوات والإجراءات المتخذة من الوزارة لتوفير الأدوية والعلاجات.



ونص السؤال الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كشف بأسماء الموظفين الذين لديهم عضوية في أكثر من لجنة وفريق عمل في ديوان الخدمة المدنية، مع بيان قيمة المكافآت التي يتقاضونها في السنة المالية الواحدة وذلك عن السنوات 2020/2019 - 2021/2020 - 2022/2021.



2- هل مازال ساريا قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن عدم استحقاق الموظف مكافأة فرق العمل إلا عن أول فريقين يكلف بهما خلال السنة المالية على أن يراعى أن يكون الحد الأقصى للمكافأة الشهرية المستحقة (100%) عن أول فريق و(50%) عن الفريق الثاني؟



3- نمى إلى علمي أنه وفقا لتطبيق سياسة الإحلال في الديوان أنهيتم خدمة عدد من الموظفين وأعدتم توقيع عقود عمل معهم على بند الاستعانة براتب أعلى، لذا يرجى تزويدي بكشف بعددهم وجنسياتهم والمكافأة التي يتقاضونها.



4- عطفا على البند السابق، ما أسباب عدم الاستعانــــة بالكفـــاءات الوطنية؟



5- كشف بعدد المستعان بهم من غير الكويتيين في ديوان الخدمة المدنية.



وجاء في سؤاله الموجه إلى وزير الصحة مايلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل تأخرت وزارة الصحة في توفير العلاج لمرضى السرطان في المستشفيات الحكومية بسبب عدم توافر الأدوية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالأسباب.



2- إحصائية تفصيلية بعدد مرضى السرطان الذين غادروا لتلقي العلاج في دولة مجاورة على نفقتهم الخاصة بعد تعذر توفير العلاجات الكيماوية من وزارة الصحة في موعدها.



3- في تصريح لوزارة الصحة أوضحت فيه عدم وجود نقص في الأدوية مع توافر البدائل لأي دواء في حال عدم توافره على الرغم من توقف صرف حليب الأطفال (Anamix infant) لعدم توافره رغم الحالة الصحية للأطفال مستخدمي هذا النوع والذي يصرف بمعرفة الوزارة، فهل تأكدتم قبل نشر التصريح؟ وما أسباب تلك الادعاءات التي تخالف الواقع؟



4- نمى إلى علمي عدم توافر علاجات لأمراض المسالك البولية وابر جرثومة المعدة بأنواعها كافة، فما مدى صحة الموضوع؟ إذا كان صحيحا، فيرجى إفادتي بالأسباب.



5- ما الخطوات والإجراءات المتخذة من الوزارة لتوفير الأدوية والعلاجات؟ وما خطة الوزارة لتوفير الأمن الدوائي؟