435.6 مليون دينار الرواتب الأساسية.. و7 بدلات كلفت 439.4 مليوناً العام الماضي

9.4 ملايين دينار بدل انتقال.. و53.8 مليوناً بدل وقت انتقال للعاملين سنوياً!

48.8 مليون دينار مكافأة تشجيعية للعاملين.. و146.5 مليوناً لـ «نهاية الخدمة»

79.5 مليون دينار تكلفة العمل الإضافي للموظفين بسبب انتشار جائحة «كورونا»



أحمد مغربي



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن البدلات والمزايا التي يحصل عليها العاملون في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تستحوذ على أكثر من 72% من إجمالي الإنفاق على رواتب العاملين بالقطاع، حيث بلغت قيمتها 1.1 مليار دينار، من أصل 1.52 مليار دينار أنفقت على الموظفين في السنة المالية 2021/2022، وذلك لنحو 21.8 ألف موظف وموظفة.



ويولي القطاع النفطي اهتماما بالغا وعناية فائقة بالعمالة الوطنية، وقد حرصت مؤسسة البترول وشركاتها على وضع الركائز الاساسية والدعائم الرئيسية لضمان توفير الحياة الاجتماعية والوظيفية المستقرة لها، حيث يبلغ متوسط الراتب الشهري للعامل في القطاع النفطي نحو 6 آلاف دينار شاملا الراتب الأساسي والمزايا والمكافآت والبدلات.



وتفصيليا، كشفت البيانات عن أن الرواتب الأساسية للعاملين في القطاع النفطي تستحوذ على 28% فقط من إجمالي الانفاق على الموظفين، إذ تبلغ قيمتها 435.6 مليون دينار من أصل 1.52 مليار دينار.



ومحاسبيا، تتوزع البدلات والمزايا التي يحصل عليها العاملون في القطاع النفطي على 20 بندا مختلفا يأتي تفصيلها كما يلي:



أولا ـ البدلات: يحصل الموظفون على 7 بدلات بقيمة إجمالي تصل إلى نحو 439.4 مليون دينار، تتركز في علاوة غلاء المعيشة بقيمة 54.5 مليون ينار، وعلاوة اجتماعية بقيمة 83.9 مليون دينار، وبدل سكن بقيمة 36.2 مليون دينار، وبدل انتقال بقيمة 9.4 ملايين دينار، وبدل وقت انتقال بقيمة 53.8 مليون دينار، وبدل مناوبة بـ 10.9 ملايين دينار، وبدلا أخرى بقيمة 190.56 مليون دينار، فيما يتبع البدلات تصنيف آخر يضم العمل الإضافي الذي حصل عبره موظفو القطاع النفطي على 79.55 مليون دينار خلال السنة المالية الماضية.



ثانيا ـ مزايا العاملين: وتضم 11 بندا من المزايا بلغت قيمتها الإجمالي نحو 602.4 مليون دينار، وتتوزع على إسكان العاملين بقيمة 13.7 مليون دينار، ومساعدات تعليمية بقيمة 1.5 مليون دينار، وتذاكر سفر الإجازات بقيمة 17.7 مليون دينار، ومكافأة نهاية الخدمة بقيمة 146.5 مليون دينار، وتقاعد العاملين بقيمة 99.1 مليون دينار، وخدمات طبية في مستشفى الاحمدي بقيمة 218.9 مليون دينار، وتأمين العاملين بقيمة 5.7 ملايين دينار.



فيما حصل موظفو القطاع على مكافأة تشجيعية بقيمة 48.89 مليون دينار خلال السنة المالية الماضية، وحصلوا على 11.3 مليون دينار خدمات اجتماعية، و8.7 ملايين دينار منحة إضافية ونحو 30.2 مليون دينار مزايا أخرى، يأتي ذلك فيما صنف بندا مستقلا للانفاق على التطوير والتدريب الوظيفي سجل خلال العام الفائت انفاقا بما قيمته 13.448 مليون دينار.



وتسعى «البترول» الى تخفيض المصاريف التشغيلية في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة مثل تكلفة التوسع في الهياكل التنظيمية وبند مهمات السفر والرعايات والاستشارات والأنشطة الاجتماعية ورسوم الاستحواذ وغيرها. وطمأنت المؤسسة في أكثر من مناسبة بأن إجراءات ترشيد الإنفاق وتقنين المصروفات التي اتخذتها «البترول» لا علاقة لها برواتب العاملين ومزاياهم المكفولة وفق نصوص القوانين.



وتستند «مؤسسة البترول» الى انها نجحت في خفض المزايا والرواتب للسنة المالية المنتهية في مارس 2022 بمبلغ 232.7 مليون دينار وبنسبة 13.2%، حيث بلغ اجمالي الرواتب والمزايا الفعلية مبلغ 1.52 مليار دينار مقابل مبلغ 1.76 مليار دينار قدرت بالموازنة المعتمدة، وقدر تركز هذا الانخفاض بصفة أساسية فيما يلي:



1 ـ انخفاض في تكلفة الرواتب والبدلات بمبلغ 114.1 مليون دينار، تعود أساسا الى الانخفاض في التكلفة الفعلية في إعداد القوى العاملة بعدد 1079 موظفا.



2 ـ انخفاض في تكلفة المزايا العاملين بمبلغ 104.8 ملايين دينار، وتعود بالأساس الى الانخفاض في التكلفة الفعلية للخدمات الطبية بسبب انخفاض تكلفة ابتعاث المرضى للعلاج في الخارج.



3 ـ انخفاض في تكلفة التدريب والتطوير الوظيفي بمبلغ 22.9 مليون دينار.



في المقابل، تمت زيادة تكلفة العمل الإضافي بمبلغ 2.3 مليون دينار وذلك نتيجة تغطية النقص في القوى العاملة بسبب قرار تقليص عدد العاملين الى 50% بسبب جائحة فيروس كورونا والحاجة الى استمرار تسيير الاعمال الضرورية.