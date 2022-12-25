إيمان العوضي: التصنيف يعد مؤشراً مهماً على قوة محفظة الشركة وتنوع استثماراتها



أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد منحت الشركة تصنيفا ائتمانيا طويل الأجل بدرجة BB مع نظرة مستقبلية مستقرة.



وقالت وكالة فيتش في تقريرها إن هذا التصنيف أخذ بعين الاعتبار تعزيز التنوع في أصول شركة المشاريع وارتفاع قيمتها بفضل الاستكمال الناجح لصفقة الاندماج مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، بالإضافة إلى الدور المهم الذي تلعبه شركة المشاريع في عمليات شركات محفظتها الاستثمارية، وكذلك التحسن الناتج عن المحافظة على معدل متوسط المستوى من تنويع توزيعات الأرباح بشكل عام مدفوعا بالتنوع القوي في القطاعات.



كما أشارت الوكالة العالمية إلى سهولة إعادة تمويل الديون المستحقة على المدى القصير بفضل سجل شركة المشاريع وأصولها العاملة وعلاقاتها القوية مع أسواق المال والبنوك.



وفي هذا السياق، قالت نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين للمجموعة إيمان العوضي «نحن سعداء بالحصول على تصنيف بدرجة BB مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

يشكل هذا التصنيف مؤشرا مهما على قوة محفظة شركة المشاريع وتنوع استثماراتها، بالإضافة إلى توازن وتنوع الإيرادات، والعمل على إعادة تمويل الديون المستحقة على المدى القصير بشكل استباقي».