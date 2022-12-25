ليلى الشافعي



ضمن انشطتها المتعددة أقامت مبرة العوازم الخيرية الملتقى الثاني للمدرب العربي، والذي نظمه معهد «نيو وورلد» للتدريب تحت شعار «نحو تنمية مستدامة» بمشاركة 22 مدربا ومحاضرا على مستوى الوطن العربي، بهدف العبور إلى مستويات التقدم التي تنعكس على تطور الاقتصاد والسياسة والمجتمع بأسره.



في البداية، قال رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد البسيس: أرحب بالحضور من المدربين الذين قدموا من جميع أنحاء الوطن العربي لإتاحة أفضل الفرص لاستغلال الطاقات البشرية في بلدانا، وأشكر القائمين على الملتقى لجهودهم في تطوير المهارات واكتساب أخرى جديدة، لافتا الى أن للتدريب أهمية كبيرة في العصر الذي نعيش فيه، إذ إننا بحاجة لتعلم مهارات وعلوم جديدة، وخاصة لما يشهده العالم من تطورات سريعة في جميع المجالات، والأهم اكتشاف نقاط الضعف والقوة لدى العاملين للاستفادة من الطاقات البشرية وتنميتها بما يخدم مصالح الوطن العربي أجمع.



وأضاف البسيس أن العمل الخيري ليس بتقديم المساعدات العينية فقط بل يجب أن يكون في شكل تنمية بشرية مما يعد إحدى أدوات استدامة الخير، وجعل الشخص فاعلا في مجتمعه ومنتجا لبلده.



بدوره، أشار رئيس مبرة الآل والأصحاب ومستشار الجمعيات والمبرات الخيرية في الكويت د.عبد المحسن الخرافي إلى الدور المهم والفعال للجمعيات الخيرية في المجتمع، مبينا ان دورها ليس مقصورا على المساعدات العينية بل إن المساعدة العملية، كما حدث بالملتقى، هي الأهم والأبقى، داعيا الجميع للسير على نفس المنوال بالتدريب والتطور الذي ينهض بالأمة ويعود بالنفع على الجميع.



من جانبه، تقدم رئيس الاكاديمية العالمية الجديدة ورئيس الملتقى سلامة عريب بخالص الشكر لمبرة العوازم الخيرية لرعايتها للمحفل التدريبي المهم، وخروجه بهذا الشكل المشرف الذي يليق بالكويت وأهلها الكرام، مشددا على المجهود الذي بذله رعاة الملتقى وتذليل جميع العقبات من أجل نجاحه، مؤكدا أنه عمل خيري عظيم يعود بالنفع على المجتمع ككل وليس على فرد بعينه.