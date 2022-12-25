أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط رئيس المجلس الأعلى للبيئة د.بدر الملا قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 55 موظفا في 6 جهات.



وجاء في القرار:



مادة أولى: يُمنح الموظفون التالية أسماؤهم صفة الضبطية القضائية بشأن المراقبة والتفتيش التي يتطلبها تنفيذ قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وإثبات المخالفات البيئية.



أولاً: موظفو الهيئة العامة للبيئة - إدارة التفتيش والرقابة:



٭ جود بسام راشد الهاجري



٭ إسراء خالد انغيمش الهاجري



٭ شيخة عاطف حمد الشطي



٭ ألطاف محمد ابراهيم بوعركي



٭ شيماء ميثم عيسى علي



٭ ديمة عبدالله مسفر الحيان



٭ جمانة محمد ناصر البسام



٭ أفنان محمود محمد بعركي



٭ محمد غازي شمروخ العتيبي



٭ مشعل طلال عبدالوهاب موسى



٭ نجيبة علي محمد حسين



٭ عائشة عيسى عبدالله جابر



٭ شهد سالم عبد علي الجدي



٭ عمر يوسف قمبر عبدالله



٭ براك علي عبداللطيف محمد



٭ شيخة خالد عبدالله الهاجري



٭ أحمد مشاري سلطان العتيبي



٭ غازي عسكر شمروخ العتيبي



٭ شريفة علي إبراهيم البلوشي



٭ علي فهد محمد دشتي



٭ حسين محمد غلوم حسين



الهيئة العامة للبيئة - إدارة الشؤون القانونية



٭ رويح حمد رويح الروضان



٭ سليمان سامي واصل الحربي



٭ ثنيان سالم بدر السبع



٭ فراس عبدالعزيز سلطان السالم



ثانياً: مؤسسة الموانئ الكويتية



٭ حسين علي حسين عيادة



٭ صباح عبدالله عبدالرحمن مصبح



٭ حسين محمد عبدالرضا الحداد



٭ ادريس إبراهيم أحمد الكندري



٭ عبدالله أحمد عبدالله اشكناني



٭ جاسم خليفة جاسم النصف



٭ جاسم محمد غلوم حسين



٭ فهد إسماعيل غريب النكاس



٭ محمد شقران حمود الخالدي



٭ عبدالله فرج عبدالله السعيد



٭ أنور عبدالعزيز عبدالكريم الماضي



٭ محمد أحمد محمد مبارك



٭ محمد خليل إبراهيم حسين



٭ عبدالرحمن عبداللطيف سعد شنيبر



ثالثاً: وزارة المالية



٭ عبدالله غلوم حسين الكندري



٭ علي راشد حمود الرشيدي



٭ محمد عيسى عيسى الهاشم



رابعاً: وزارة النفط



٭ أحمد عبدالله جاسر الشمري



٭ أريج يعقوب محمد الشطي



٭ سالم غسان حسني دبيس



٭ شيماء جعفر علي المؤمن



٭ علي يوسف عبدالنبي الصايغ



٭ محمد عبدالواحد علي الزيد



٭ رزان أحمد يوسف الدعيج



خامساً: المؤسسة العامة للرعاية السكنية



٭ خالد وليد حسين المراغي



٭ أحمد خالد عبدالرحمن النامي



٭ سوسن عبدالوهاب حبيب مجيد



سادسا: معهد الكويت للأبحاث العلمية



٭ طارق علي حسين مدوه



٭ عهود محمد يوسف الرقم



٭ حمد عيد مفرح المنصور



مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.