اختتمت في وقت متأخر مساء أمس مواجهات الفردي بدور المجموعات لبطولة النخبة العربية الثانية للتنس، التي تقام على ملاعب مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، حيث يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى ربع نهائي البطولة على أن تبدأ مواجهات دور الـ 8 لفردي الرجال مساء اليوم، فيما تختتم البطولة في نسختها الثانية بعد غد الثلاثاء، بإقامة نهائي الفردي، ومباراة تحديد المركز الثالث.



وفي منافسات الزوجي، تأهل وليد أهودا وياسين الدليمي (المغرب)، وعبدالله شلباية وموسى القطب (الاردن)، ومحمد عزيز دقاز وإسكندر المنصوري (تونس)، وكريم مأمون ومحمد صفوت (مصر) إلى نصف النهائي، على أن تقام المباراة النهائية للزوجي غدا الإثنين.

وشهدت مواجهات اليوم الرابع للفردي إثارة وندية بين أفضل المصنفين العرب في البطولة، حيث تمكن الكويتيان علي الشطي وبدر العبدالله من تحقيق فوزين مهمين، حيث فاز الشطي على السوري يعقوب مخزومة 2-1، فيما تغلب العبدالله على نظيره السعودي عمار الحقباني بسهولة 2-0، فيما خسر الكويتي عيسى قبازرد أمام التونسي محمد الواقع ضمن المجموعة الثالثة 0-2، وبذات النتيجة خسر الكويتي يعقوب محمد أمام الأردني عبدالله شلباية، فيما تغلب حسان ابراهيم على نظيره سعود الحقباني 2-0.



وفي المجموعة الأولى، تغلب ياسين الدليمي على محمد العوضي وتجاوز أسكندر المنصوري نظيره البحريني فارس عبدالكريم بمجموعتين دون رد.



وذكر الحكم العام للبطولة الدولي عبدالرؤوف عبدالسلام أن مباريات اليوم الرابع أقيمت على الصالة المغطاة بمجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس، نظرا لهطول الأمطار، مما تسبب في صعوبة إقامة المباريات على الملاعب المفتوحة، مضيفا: «المجمع يعد مثاليا لإقامة البطولات الدولية، لأسباب عدة منها توافر عدد كاف من الملاعب المغطاة لاستخدامها متى ما استدعت الحاجة لذلك، وهو ما تم بالفعل بسبب هطول الأمطار، وهي ملاعب معتمدة دوليا وفق المعايير الفنية».

وأشار عبدالسلام إلى أن منافسات البطولة تسير وفق البرنامج الرسمي المعلن مسبقا، مضيفا انها لم تشهد أي اعتراضات فنية، إذ إن جميع اللاعبين على دراية تامة بالقوانين الدولية المنظمة للعبة، ولا يوجد أي تأجيل أو تأخير في برنامج المباريات، كما أشاد بأداء الحكام الكويتيين الذين أداروا مباريات البطولة بكل كفاءة واقتدار.