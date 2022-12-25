وجه النائب د.عادل الدمخي سؤالين إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، عن أسباب العجز في توفير بعض الأدوية والعلاجات الأساسية، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، عن أسباب نقل إدارة النقل البحري والجودة إلى وزارة الداخلية.



ونص سؤاله الموجه إلى وزير الصحة على مايلي:



نظرا لما يعانيه المواطنون من نقص في صرف بعض الأدوية المهمة والأساسية من خلال المراكز الصحية والمستوصفات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أسباب العجز في توفير بعض الأدوية والعلاجات الأساسية؟



2 ـ ما الإجراءات المتخذة من الوزارة لحل هذه المشكلة؟



3 ـ كشف بأسماء جميع الشركات التي تورد الأدوية إلى الوزارة في العام الحالي.



وجاء في سؤاله إلى وزير التجارة والصناعة مايلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أسباب نقل إدارة النقل البحري والجودة إلى وزارة الداخلية؟



2 ـ هل خوطبت جميع الجهات المعنية، وهل أخذت موافقة ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بجميع المخاطبات.



3 ـ هل صدر النقل بقرار أو بمرسوم؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من القرار أو المرسوم.



4 ـ حسب علمي أن إدارة الفتوى والتشريع قد رفضت في السابق نقل الإدارة إلى مؤسسة الموانئ الكويتية، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من رأي إدارة الفتوى والتشريع بالرفض.