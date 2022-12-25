دمشق ـ هدى العبود



في لقاء مع الفنان السوري زهيرعبدالكريم مع برنامج «المختار»، قال إن هناك من يعمل على فرض مفاهيم جديدة ودخيلة على المجتمع السوري كالمخدرات والمثلية والدعارة، مشيرا إلى أن الدراما أصبحت مليئة بسلوكيات لا أخلاقية وسنرى فيها أشياء مفاجئة قريبا، متوقعا أن تصل إلى مرحلة «من لن يتعرى لن يحصل على عمل»، مؤكدا على أنه «لا حرية للشخصيات العامة بكل ما تمارسه، بل على الفنان البقاء ملتزما ومحترما طالما سيدخل على جميع البيوت».



وعاتب عبدالكريم المخرجة رشا شربتجي، قائلا إنها لم تستدعه للعمل في أي من مسلسلاتها، على الرغم من العلاقة الودية التي تجمعه معها، واصفا ذلك بقلة وفاء بعض الفنانين، منهن نظلي الرواس وقمر خلف اللتين قدم لهما أول أدوارهما ببداية مسيرتهما الفنية، ولفت إلى عدم امتلاكه أصدقاء في الوسط الفني، قائلا «اعتقدت أن وائل رمضان وسعد مينة أصدقاء لكنني تفاجأت لاحقا!».



وعن حياته، قال إن «بيئته كانت ضيقة وعانى من التزمت الموجود فيها، وخجلت قريته من عمله بالتمثيل، حتى والده كان يضربه إن رآه يقرأ كتابا خارج المنهاج الدراسي، وهذا ما أبكاه وشكل لديه عقدة حين بدأ دراسته بالمعهد العالي للفنون المسرحية»، مؤكدا «حرصه على تربية أولاده بعيدا عن التعصب الأعمى الذي عانى منه».



وبين عبدالكريم أنه لن يعمل مجددا مع شركة «قبنض» التي عمل على تأسيسها، وانسحب من مسلسل «باب الحارة» بعد أن وقع العقد وتقاضى الأجر بسبب ما وصفه بـ «قلة احترام الشركة للممثلين».



ويشارك الفنان زهير عبدالكريم في الموسم الرمضاني القادم بمسلسل «مال القبان» من إخراج سيف الدين سبيعي وإنتاج شركة «إيبلا» الدولية، فيما اقتصرت مشاركته العام الماضي على دور «الشيخ رباح» في مسلسل «مع وقف التنفيذ».