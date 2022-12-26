بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف آر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا العاصفة الثلجية التي اجتاحت عددا من الولايات الأميركية والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير كثير من المرافق العامة والممتلكات الخاصة، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية، متمنيا سموه له وافر الصحة والعافية وللولايات المتحدة الأميركية وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.