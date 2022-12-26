أسامة دياب



أعلنت سفارة اليابان لدى البلاد عن المنحة الدراسية التي تقدمها الحكومة اليابانية للمعلمين الذين يرغبون في إجراء أبحاث حول التعليم المدرسي في الجامعات اليابانية.



وكشفت السفارة في بيان، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، عن أن برنامج المنح الدراسية المقدم من الحكومة اليابانية تأسس عام 1954 من أجل زيادة التفاهم المتبادل بين شعب اليابان والبلدان الأخرى، بالإضافة إلى تقديم مساهمة دولية في الميدان الفكري.



ولفت البيان إلى أنه يمكن للكويتيين الذين تتوافر فيهم الشروط التالية التقديم للمنحة:



٭ أن يكون المتقدم من مواليد 2 أبريل 1988 أو ما بعده.



٭ أن يكون المتقدم من خريجي كليات أو معاهد تدريب المعلمين، وسبق لهم العمل معلمين للمرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية لمدة خمس سنوات على الأقل.



٭ أن يتمتع المتقدم بلياقة بدنية تمكنهم من المشاركة في البرنامج.



٭ أن يكون لدى المتقدم اهتمام باليابان ورغبة في تعميق فهمهم عنها بعد الوصول إلى هناك.



٭ أن يكون لدى المتقدمين قدرة لإعداد البحث في اليابان وأن يتأقلموا على المعيشة هناك.



ويمكن تحميل نموذج الطلب والمعلومات التفصيلية والشروط الأخرى عن طريق الرابط التالي:



https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-teacher.html، ويسلم الطلب باليد، وبعد تقديم الطلبات ستقوم سفارة اليابان بإجراء فحص الأوراق وامتحان تحريري بالإنجليزية واليابانية ومقابلة شخصية، وآخر موعد لتقديم الأوراق المطلوبة الساعة 03:00 مساء يوم الخميس الموافق 23 فبراير المقبل، وموعد الامتحان التحريري الاثنين 6 مارس.