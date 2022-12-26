دلال العياف



تمكن الفنان حسين الجسمي من تصدر ترند «يوتيوب» بعد أن حصدت أغنيته الجديدة «يا رب تكون بخير» نحو المليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط على إطلاقها، حيث طرحها على شكل فيديو وباللون المصري، وهي من ألحانه، كما أنه جدد فيها تعاونه مع تامر حسين، وعلي فتح الله الذي قام بعملية المكس والماستر.



وكان الجسمي قد فاجأ جمهوره ومحبيه بعقد قرانه، وأعلن عن هذا الخبر السار مدير أعماله ميار عباس، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، وعلق: «أخي ورفيق دربي الغالي فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع.

الله يتمم لك على خير، ويسعدك ويديم عليك الأفراح». وانهالت المباركات من قبل متابعي ومحبي حسين الجسمي، على ما نشره مدير أعماله: «ما شاء الله، الله يتمم عليهم بألف خير»، «ألف مبروك، والتمام على خير».