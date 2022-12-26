تقام مساء اليوم المباراة النهائية لمسابقة زوجي الرجال ضمن بطولة النخبة العربية الثانية للتنس، على ملاعب مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، وتجمع بين الثنائي التونسي محمد عزيز دقاز واسكندر المنصوري من جهة، والثنائي الأردني عبدالله شلباية وموسى القطب على الجهة الأخرى، على أن تسبقها مواجهات الدور نصف النهائي لفردي الرجال، والتي تنطلق في الرابعة عصرا.

وتختتم البطولة للرجال مساء غد بإقامة المباراة النهائية لفردي الرجال، على أن تسبقها مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وجاء ختام دور المجموعات مساء أمس مثيرا في أغلب مبارياته، وشهد كبرى مفاجآت البطولة، بخروج المصنف الأول التونسي إسكندر المنصوري بعد حلوله ثالثا في المجموعة الأولى، إثر خسارته من المغربي ياسين الدليمي في مواجهة مثيرة، ليتأهل الدليمي والمصري أكرم السلالي في المركزين الأول والثاني، فيما تأهل عن المجموعة الثانية بنجامين حسن، ومحمد صفوت، وعن المجموعة الثالثة تأهل عبدالله شلباية، وحسن ابراهيم، فيما حجز مقعدي المجموعة الرابعة محمد عزيز دقاز، وكريم مأمون.



من جانبه، أشاد أمين السر العام للاتحاد الكويتي للتنس ومدير البطولة فالح العتيبي بالجهود الطيبة التي يقدمها رئيس مجلس إدارة الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر، وحرصه الدائم على متابعة جميع تفاصيل البطولة من خلال تواجده الدائم في مقر البطولة.



وأشار العتيبي إلى أن البطولة شهدت العديد من المفاجآت الفنية، التي قلبت الموازين والتوقعات، وخاصة من قبل نجوم مصر، والمغرب، وهذا يدل على التطور الكبير الذي يشهده التنس العربي.