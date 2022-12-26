ثامر السليم



أكد عميد القبول والتسجيل في جامعة الكويت أ.د.عبدالله الهاجري ان العمادة ستنتقل إلى موقع مدينة صباح السالم الجامعية بحلول منتصف شهر يناير، حيث سيتم الانتقال التدريجي لها بعد الانتهاء من عملية تسجيل الطلبة المستجدين، لافتا إلى ان موقع العمادة سيكون في قلب الجامعة وجميع كليات الجامعة متواجدة في هذه المدينة.

وأشار د.الهاجري في أول لقاء لعمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت لحفل التعارف والإفطار لموظفي العمادة في موقع الجامعة بالشويخ، إلى ان هذا هو اللقاء الأول المفتوح لعمادة القبول والتسجيل وأقيم على شرفكم في عمادة القبول والتسجيل، لافتا إلى «انني من خلاله أوجه الشكر والعرفان والتقدير على الدور الذي تقومون به في جامعة الكويت».



وأكد ان أعمال عمادة القبول والتسجيل هي عصب العملية الجامعية بمعنى انها حلقة الوصل بين الطالب والجامعة، مثمنا دور العاملين في العمادة وما يقومون به من جهد أكثر من جبار، جامعة الكويت فيها أكثر من 42 ألف طالبا وطالبة وبها ما يقارب 2000 عضو هيئة تدريس وعمادة القبول والتسجيل هي حلقة الوصل في كل هذه المجموعات سواء في كل فصل دراسي، وكذلك خلال عملية قبول الطلبة المستجدين وعملية التسجيل المختلفة.