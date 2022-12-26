محمد الجلاهمة



أقدم وافد من الجنسية الآسيوية على الانتحار عن طريق قطع شرايين يديه.



وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء» أن بلاغا ورد إلى عمليات وزارة الداخلية يفيد بأن وافدا من الجالية الهندية مصاب في منطقة بنيد القار، ولدى التوجه إلى موقع البلاغ تبين أن الوافد وهو من مواليد 1995 قام بجرح نفسه بشفرة.



وأضاف المصدر: على ذلك تم طلب الإسعاف ونقل الوافد إلى المستشفى الأميري لتصبح حالته مستقرة بعد تلقي العلاج.



وتابع: تم عمل تقرير طبي بالحالة في المستشفى وتم تسجيل قضية «شروع بالانتحار» وجار اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.