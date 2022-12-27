تختتم في السادسة من مساء اليوم بطولة النخبة العربية الثانية للتنس، بإقامة المباراة النهائية لفردي الرجال على ملاعب مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، على أن تسبقها مباراة تحديد المركز الثالث في الرابعة عصرا، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحادين العربي والكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر ورئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية اللواء أحمد ناصر كمال، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع د.عماد مصطفى البناني، وعدد من السفراء والقيادات الرياضية، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد التنس.



وقد أقيمت في وقت متأخر من مساء أمس المباراة النهائية لزوجي الرجال، التي جمعت الثنائي التونسي محمد عزيز دقاز، واسكندر المنصوري من جهة، وعبدالله شلباية، وموسى القطب على الجهة الأخرى، وسبقتها مباراة تحديد المركز الثالث بين الثنائي المغربي وليد أهودا، وياسين الدليمي في مواجهة الثنائي المصري كريم مأمون، ومحمد صفوت.



وتأهل إلى الدور نصف النهائي لفردي الرجال، اللبناني بنجامين حسن بعد تغلبه على المصري أكرم السلالي، وتبعه إلى المربع الذهبي مفاجأة البطولة الأردني عبدالله شلباية بعد تخطيه المصري كريم مأمون، والمغربي ياسين الدليمي بعد فوزه على المصري محمد صفوت، فيما حجز التونسي محمد عزيز دقاز البطاقة الرابعة لنصف النهائي بتفوقه على مواطنه محمد الواقع، وقد شهد الدور ربع النهائي خروجا مفاجئا لجميع نجوم منتخب مصر للتنس.



من جانبه، عبر الأردني عبدالله شلباية عن إعجابه الشديد بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، وقال: «هذه أول مرة أزور هذه المنشأة الرياضية المتخصصة، وأتمنى ألا تكون الأخيرة، وهي متكاملة الأركان، وتعد من أفضل مجمعات التنس في العالم.



من جهته، أبدى بنجامين حسن سعادته بتأهله إلى نصف النهائي لفردي التنس، وقال: «سعيد بالأداء الذي قدمته، رغم صعوبة المنافسة، نظرا للجودة الفنية التي يتمتع بها العديد من اللاعبين العرب.