ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي أن وكيل وزارة التعليم العالي د.صبيح المخيزيم وافق على عدد من مطالب نقابة العاملين في وزارة التعليم العالي، ومن أهمها تطبيق الشفافية وتمكين الموظف من الاطلاع على تقييم الكفاءة السنوي وتكريم الموظف المثالي والتنسيق مع البلدية لاستئجار المساحة المقابلة لبرج السنابل وتخصيصها مواقف لسيارات موظفي الوزارة مؤقتا، وكذلك استعجال إجراءات صرف البدل النقدي، ومن مطالب النقابة التي تمت الموافقة عليها أخيرا تعديل نظام الاستئذان الرسمي لموظفي الوزارة.



وأشارت المصادر إلى أن النقابة ذكرت أنه درج العمل بالوزارة على احتساب الاستئذانات الرسمية لموظفي الوزارة لمدة 3 ساعات على أن تبدأ مدة الاستئذان من الساعة 7.30 صباحا وذلك بعدم احتساب فترة السماح المقررة قانونا لجميع الموظفين وهي 30 دقيقة لمن لديه ظرف خاص ويرغب في الحصول على استئذان، حيث إن هذا الاتجاه لا يتوافق مع ما قرره مجلس الخدمة المدنية وفقا للقرار رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، مما دفع الوزارة إلى إصدار تعميم تقرر فيه إلغاء التعميم الإداري رقم 3 المؤرخ في 8/1/2017 بشأن تحديد الحد الأقصى لعدد ساعات الاستئذان الرسمي، والعمل بالمادة رقم 26 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006. ولفتت إلى أن من مطالبات النقابة تضمنت أن بعض موظفي الوزارة طلبوا معرفة تقييم أدائهم خلال سنة التقييم 2021، وقد قامت الوزارة بإصدار تعميم يتضمن «انه نظرا لقرب موعد تقييم كفاءة أداء موظفيكم عن العام الميلادي 2022 وحرصا من الوزارة على رفع كفاءة إنجاز موظفيها ولضمان حقوقهم وواجباتهم الوظيفية بالعمل، لذا يرجى التكرم بضرورة التزام كل مدير إدارة بإخطار الموظفين بنتيجة تقييم كفاءة أدائهم وذلك بعد تقييم المسؤول المباشر للموظف واعتماده من المسؤول الذي يليه مع ضرورة توضيح جوانب الضعف والقوة لديهم من أجل تحسين كفاءة أدائهم مستقبلا».



وأكدت المصادر أن الوزارة وافقت على تكريم الموظف المثالي حرصا منها على تشجيع موظفيها وتمييزهم وخلق بيئة تنافسية بينهم وذلك لتحقيق المصلحة العامة وإنجاز العمل بشكل مثالي، حيث وضعت شروطا أبرزها أن يكون تقييم كفاءة الأداء 95% فما فوق وألا تتجاوز الإجازات الممنوحة له خلال عام 45 يوما وألا يكون لديه ساعات تأخير تتجاوز 60 دقيقة خلال العام، كما انه ليس لديه انقطاعات عن العمل خلال العام وأن لا يكون الموظف منتدبا أو مجازا أو مبعوثا دراسيا خلال العام مع ضرورة تعاونه مع الرؤساء وزملاء العمل وكذلك أن يكون للموظف إنجازات محققة لتطوير مجال عمله وألا يكون حاصلا على عقوبة تأديبية خلال سنة التقييم ما لم يستحق محوها خلال سنة التقييم وفقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على أن يتم التطبيق الفعلي اعتبارا من بداية السنة الميلادية 2023.