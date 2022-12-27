في إطار جهود بيت الزكاة الحثيثة نحو تنويع وزيادة وتنمية إيرادات الزكاة والتبرعات والخيرات لتلبية متطلبات المستفيدين من الأسر المحتاجة بالمجتمع، صرح نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية ونائب المدير العام للموارد والإعلام بالإنابة عبد المحسن الكندري بأن البيت نفذ عددا من الزيارات رفيعة المستوى لكبرى الشركات والبنوك المحلية بمشاركة مشكورة وفاعلة لكل من الأعضاء في مجلس إدارة بيت الزكاة م.عدنان العثمان، وحنان الرفاعي، وخالد الكندري. ‎وأكد عبد المحسن الكندري أن هذه الزيارات تأتي في ضوء التوجيهات المستمرة لمجلس الإدارة بتكثيف التواصل مع كبار الداعمين من البنوك والشركات بهدف تعزيز مساعدات الخدمة الاجتماعية التي يلتزم البيت بتقديمها لما يربو عن خمسة وثلاثين ألف أسرة سنويا. وقال الكندري إنه من دواعي السرور والفخر مبادرة جميع البنوك وكبرى الشركات لتلبية دعوة الزيارة دون توان. وفي الختام، تقدم الكندري بأسمى آيات الشكر والاحترام إلى أعضاء مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية لكل من بنك برقان، بنك بوبيان، البنك الأهلي المتحد، البنك التجاري الكويتي، شركة الاتصالات المتنقلة، ZAIN.