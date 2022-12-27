دارين العلي



أودعت وزارة الكهرباء والماء امس في حسابات 947 موظفا المبالغ المستحقة لهم جراء بيع إجازاتهم للوزارة.



وقالت مصادر مطلعة انه سيتم يوميا وضع دفعة جديدة إلى حين الانتهاء من جميع المستحقين والذي يبلغ عددهم 10900 موظف تقريبا.



وهنأ وكيل الوزارة بالتكليف م.مطلق العتيبي عبر حسابه على تويتر الموظفين الذين أودعت المبالغ في حساباتهم، متمنيا لهم التوفيق لخدمة الوزارة والبلاد.



وفي سياق منفصل، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن تأجيل الجهاز المركزي للمناقصات العامة لموعد عطاءات مناقصة توريد عدادات كهرباء وماء ذكية المرحلة الثانية إلى يوم 22 يناير المقبل بدلا من 20 الجاري، موضحة ان الوزارة تستهدف من خلال المناقصة توريد وتركيب 730 ألف عداد ذكي منهم 500 كهرباء و230 ماء لتغطية كل أنواع السكن على مستوى الكويت واستبدال العدادات الميكانيكية القديمة بالذكية الحديثة لاستكمال خطة رقمنة خدمات الوزارة.



وأوضحت المصادر انه في حال فض العطاءات سيقوم الجهاز بدوره في إحالة عطاءات الشركات المتنافسة إلى الوزارة لدراستها خلال مدة شهر وإعداد التوصية الفنية الخاصة بالعطاءات وفقا للمعايير الفنية والمالية والاشتراطات التي حددتها الوزارة لضمان تنفيذ البنود دون الإخلال بأحد منها.



وبينت المصادر ان الوزارة تعول على العدادات الذكية سواء الخاصة بالكهرباء او الماء في تطوير وتحديث خدماتها من خلال تحصيل قيم استهلاك الخدمتين أولا بأول دون أخطاء، كما كان يحدث بسبب العدادات الميكانيكية القديمة التي كثيرا ما تتعرض لأعطال أو احتراق بسبب الظروف المناخية وغيرها، كما سيتمكن المستهلك من متابعة استهلاكه اليومي ما يدعم جهود الترشيد التي تبذلها الوزارة.