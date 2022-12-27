بشرى شعبان



قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي بزيارة مفاجئة الى مجمع دور الرعاية الاجتماعية مع وزير الصحة د.أحمد العوضي، وشملت الزيارة كلا من إدارة رعاية المعاقين والمركز الطبي التابعين لهيئة ذوي الاعاقة بالإضافة الى كل من دار الطفولة في إدارة الحضانة العائلية وادارة رعاية المسنين في وزارة الشؤون.



وبين مصدر مطلع، ان وزير الصحة وعد بالعمل والتعاون على سد العجز في الجهاز الطبي بالمركز الطبي، كما وعدت وزيرة الشؤون بمعالجة أي نقص في دور الرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى تسكين الشواغر.



هذا، ورافق الوزيرين خلال الزيارة الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالتكليف حمد الخالدي، ونائب المدير العام للخدمات الطبية والاجتماعية في هيئة ذوي الاعاقة بالتكليف عامر العنزي، بالإضافة إلى عدد من مديري قطاع الرعاية.