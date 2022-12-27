أعلن البنك التجاري الكويتي عن رعايته لمعرض كلية الهندسة - الجامعة الأسترالية والمقام في بوليفارد السالمية غدا الأربعاء من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 1:30 ظهرا.



وبهذه المناسبة، يعلن البنك عن تواجده في المعرض من خلال جناح له، حيث يتم تعريف الطلبة والطالبات بمزايا حساب «YOU» للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عاما.



هذا، ويستقبل فريق المبيعات والتسويق التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد الطلبة والطالبات للإجابة عن أي استفسار حول مزايا حساب «YOU» للشباب والفعاليات التي ينظمها البنك لأصحاب هذا الحساب، وذلك في لقاء مباشر بين فريق التسويق المنظم لهذه الفعاليات وطلبة الجامعة الأسترالية في الكويت، كما يوفر البنك للطلبة الراغبين في فتح الحساب تذاكر فعالية «البحث عن الكنز» التي يرعاها البنك التجاري حاليا في حديقة الشهيد.

ويحرص البنك التجاري دائما على نشر التوعية المصرفية ضمن جهوده لدعم حملة «لنكن على دراية»، وذلك بتعريف العملاء بحقوقهم وواجباتهم عند الحصول على الخدمات المصرفية.