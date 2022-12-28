

عبدالعزيز الفضلي



في إطار الاستعدادات لاختبارات طلبة الثانوية العامة التي ستنطلق يوم 4 يناير عقد مدير عام منطقة الفروانية التعليمية محمد العجمي اجتماعا مع مديري مدارس المرحلة الثانوية حضره مدير إدارة الشؤون التعليمية فهد العجمي ومراقب التعليم الثانوي خالدة المير.



وتمت خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالامتحانات، ومن أهمها عدم إغلاق بوابة المدرسة لحين دخول الطلبة، وفتح أبواب المدرسة بوقت كاف، وتوفير الجو الصحي الهادئ واحتواء الطلبة، إلى جانب التنبيه على الملاحظين بالتعامل مع الطلاب بمرونة، والتقيد بآلية عمل لجان سير الامتحانات والكنترول.



وشدد العجمي على التقيد بالنظم واللوائح ومنع إدخال الهاتف منعا باتا إلى اللجان سواء لرئيس اللجنة أو للملاحظين أو للمتعلمين، بالإضافة إلى تنظيم الغرف السرية «الكنترول» والتأكد من وجود الكاميرا، والعدالة في توزيع الملاحظين.



وخلص الاجتماع إلى أنه يحق لرئيس اللجنة تقدير الحالة الصحية للطالب، والتدقيق على البيانات الشخصية للطالب ومطابقتها، وطبيعة عمل لجان التفتيش وضرورة عقد اجتماعات مع المكلفين باللجان للتأكد من وصول المعلومة لجميع العاملين وتم التنبيه على رؤساء اللجان بحل مشاكل التكييف أو الإضاءة إن وجدت.



وفي النهاية تم توزيع شهادات تقديرية لمشروع برنامج التقوية الإلكتروني لمدارس المرحلة الثانوية تقديرا لجهودهم، متمنين لهم النجاح والتوفيق، كما تم تكريم مدير إدارة الشؤون التعليمية فهد العجمي بمناسبة تقاعده تقديرا لجهوده طوال مسيرته التربوية وما قدمه من تميز وعطاء.