

أكد رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا بقاء المدرب ليونيل سكالوني على رأس الجهاز الفني لأبطال العالم.



وقال تابيا: «سكالوني هو مدرب المنتخب الأرجنتيني. كلانا رجال نلتزم بكلامنا وقلنا نعم لبعضنا البعض. ليس لدي أدنى شك في أنه سيستمر».



ويتولى سكالوني، 44 عاما، تدريب المنتخب الأميركي الجنوبي منذ عام 2018، وقاده إلى لقب كوبا أميركا عام 2021 وهو أول لقب دولي للأرجنتين منذ عام 1993، ثم أحرز مع ليونيل ميسي ورفاقه لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ البلاد والأولى منذ العام 1986، بالفوز على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح، في وقت سابق من هذا الشهر.



ومع ذلك، عندما عين مدربا خلفا لخورخي سامباولي بعد الخروج من دور الـ 16 في كأس العالم 2018 في روسيا، لم يكن سكالوني خيارا شعبيا.



وقال تابيا: «أعتقد أن 99% من الناس أننا مخطئون أو حتى مجانين»، وأضاف: «لكن هذا الفريق جلب السعادة للناس بالألقاب التي احرزوها».