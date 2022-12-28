تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقية شكر من د.عبدالله المعتوق رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وأعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارتها بمناسبة اختتام أعمال اجتماع مجلس الإدارة رقم 66 والذي عقد في 13 و14 الجاري عبروا فيها عن أسمى آيات الشكر والعرفان لدعم سموه المتواصل لأنشطة الهيئة، مشيدين بدور الكويت الفعال في دعم العمل الخيري في مختلف الدول الإسلامية بما يسهم في تخفيف المعاناة عن الفقراء وضحايا الكوارث والحروب، متمنين لسموه موفور الصحة والعافية وللكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة والرشيدة.