دارين العلي



قامت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ممثلة بقطاع شبكات النقل الكهربائية بتشغيل محطة المطلاع 3z ذات جهد 400 كيلو فولت، وهي المحطة الثالثة من أصل أربع محطات ستزود المنطقة بالطاقة.



وقال مصدر مطلع لـ «الأنباء»، ان المحطة 3z التي تم تشغيلها أمس تعمل بطاقة قصوى 960 ميغاواط، لافتا الى ان تشغيل المحطات يتم بالتعاون والتنسيق الكامل مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



وأوضح انه تم حتى الآن الانتهاء من تشغيل عدد 3 محطات تحويل رئيسية كبرى 11/132/400 كيلو فولت في مدينة المطلاع السكنية من أصل 4 محطات حين تم تشغيل اثنتين خلال الشهرين الماضيين.



وأكد أنه جار الترتيب لتشغيل محطة المطلاع 42 ذات جهد 400 كيلو فولت خلال شهر يناير المقبل.