أظهرت بيانات حكومية يابانية أمس، تراجعا في صادرات النفط الكويتي إلى اليابان خلال نوفمبر الماضي بنسبة 1.2% للشهر الثالث على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 7.26 ملايين برميل أو (242 ألف برميل يوميا).



وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي أن الكويت باعتبارها ثالث أكبر مزود للنفط لليابان قدمت في الشهر الماضي نسبة 9.4% من إجمالي وارداتها من النفط الخام مقارنة بنسبة 8.7% في الفترة ذاتها من العام الماضي.



وأضافت أن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام انخفض في نوفمبر الماضي بنسبة 8.1% على أساس سنوي الى 2.58 مليون برميل يوميا بانخفاض للمرة الأولى في الشهر الـ 16.



ولفتت الوكالة الى أن شحنات من الشرق الأوسط شكلت 95.4% من الإجمالي مرتفعة بنسبة 3.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.



ووفقا للبيانات، عادت دولة الإمارات العربية المتحدة الى صدارة قائمة مزودي اليابان بالنفط، إذ ارتفعت الواردات منها بنسبة 0.8% عن العام السابق لتصل الى 1.07 مليون برميل يوميا، تلتها المملكة العربية السعودية بشحنات بلغت 937 ألف برميل يوميا منخفضة بنسبة 13.0%.



واحتلت قطر المرتبة الرابعة بـ 130 ألف برميل يوميا والإكوادور في المرتبة الخامسة بشحناتها البالغة 69 ألف برميل يوميا على التوالي، وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة.