خفف الألماني كاي هافيرتس الضغط عن مدربه غراهام بوتر بقيادته تشلسي لفوز أول في آخر ست مراحل، وجاء على حساب ضيفه بورنموث 2-0 في المرحلة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليرفع «البلوز» رصيده الى 24 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف برايتون.



وفي مواجهة ثانية، ضمن ذات المرحلة، شدد مان يونايتد الخناق على توتنهام الرابع بإكرامه وفادة ضيفه نوتنغهام فوريست 3-0.



ونجح يونايتد في افتتاح التسجيل بواسطة ماركوس راشفورد (19)، وعزز تقدمه بعد أربع دقائق عبر أنتوني مارسيال (22)، فيما وجه البديل البرازيلي فريد الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الهدف الثالث (87).



ليعزز فريق «الشياطين الحمر» موقعه في المركز الخامس برصيد 29 نقطة من 15 مباراة بفارق نقطة خلف توتنهام الذي لعب مباراة أكثر والمتعادل مع جاره ومضيفه برنتفورد 2-2 الثلاثاء في افتتاح المرحلة التي أختتمت أمس الأربعاء بلقاء ليدز يونايتد وضيفه مانشستر سيتي.



إسبانيا



إلى ذلك، يعاود الدوري الاسباني لكرة القدم انطلاقته مساء اليوم، باقامة ثلاثة مباريات، حيث يلتقي جيرونا الثالث عشر مع رايو فايكانو الثامن، وريال بيتيس السادس مع أتلتيك بلباو الرابع، وأتلتيكو مدريد الخامس مع إلتشي صاحب المركز الأخير، وذلك ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشرة من «الليغا». وسيحاول أتلتيكو مدريد استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الثلاث الاخيرة وكسب ثلاث نقاط تعيده الى المركز الثالث.



فرنسا



وفي الدوري الفرنسي تستكمل الجولة الـ 17 بإقامة 4 مواجهات، حيث يستضيف لوريان الخامس نظيره مونبلييه الرابع عشر، فيما يحل رين الثالث ضيفا على ستاد ريمس الحادي عشر، ويواجه مرسيليا الرابع على ملعبه نظيره تولوز الثاني عشر، وفي رابع المواجهات يستضيف نيس التاسع نظيره لانس ثاني الترتيب.