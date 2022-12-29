يحيى حميدان



قررت ادارة نادي التضامن فسخ التعاقد مع مهاجم فريق الكرة، المالي أبوبكر ديارا، بالتراضي بين الطرفين لعدم ظهوره بالمستوى المأمول خلال النصف الأول من الموسم الحالي.



وغاب التوفيق عن ديارا (28 سنة) في مباريات «العنيد» رغم المستوى الكبير من زملائه اللاعبين والوصول المتكرر لمرمى المنافسين في معظم المباريات.



وتقدم عضو مجلس ادارة التضامن رئيس جهاز الكرة فهد دابس بالشكر لديارا على جهوده طوال الفترة الماضية، متمنيا له التوفيق في خطواته المستقبلية.



وتبحث إدارة التضامن حاليا عن مهاجم بديل، حيث تقوم بدراسة بعض السير الذاتية لمجموعة من المحترفين الأجانب المعروضين عليها، فيما جددت الثقة في الرباعي الهولندي روليني نوناتو والعاجي صامويل سارفو والنيجيريين توني إيدجو وموسيس أوركوما.