التوسعات شملت فصلاً كاملاً بين المغادرين والقادمين.. ما يعزز مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية

تقليص نقاط التفتيش الأمنية إلى واحدة فقط.. وإلغاء التفتيش الإضافي السابق عند الصعود إلى الطائرة

زيادة عدد البوابات والجسور الهوائية.. وتوفير قاعة أكبر للترانزيت مجهزة بالكامل لخدمة المسافرين



استكملت طيران الجزيرة سلسلة من التوسعات في مبنى الركاب T5 في مطار الكويت الدولي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أعداد المسافرين بأرقام قياسية خلال موسم الصيف في شهري يوليو وأغسطس، حيث فاق العدد 1.1 مليون مسافر.



وتهدف هذه التوسعات إلى تعزيز تجربة السفر عبر مبنى T5 والاستعداد للترحيب بالمزيد من المسافرين في العام المقبل، وشملت هذه التوسعات عملية فصل كامل بين المسافرين المغادرين والقادمين، الأمر الذي يزيد من مستوى الأمان والكفاءة التشغيلية.



ومن بين هذه التوسعات أيضا كان زيادة عدد البوابات والجسور الهوائية، بالإضافة إلى قاعة أكبر للترانزيت مجهزة بالكامل لخدمة المسافرين، وسوق حرة بخيارات أكبر، ومحلات ومطاعم جديدة، كما تم تقليص عدد نقاط التفتيش الأمنية إلى نقطة واحدة فقط لإلغاء التفتيش الإضافي السابق عند بوابات الصعود إلى الطائرة.



وسيتوافر فريق خدمة المسافرين في المبنى على مدار الساعة لإرشاد الركاب، علاوة عن افتتاح مركز خدمة عملاء حديثا في مقر طيران الجزيرة على أرض منطقة المطار.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة روهيت راماشاندران: «لقد شهدنا طلبا غير مسبوق على السفر خلال موسم الصيف بعد عامين من القيود التي تسببت بها الجائحة، وهو ما أخر خطة التوسعات التي كان مخطط لها مسبقا.

ومع استكمالنا لهذه التوسعات، أصبح بإمكان المسافرين الاستفادة من سلاسة السفر عبر مبنى الركاب T5، والانتقال من قاعدة تسجيل الحقائب إلى بوابات صعود الطائرة في أقل من 10 دقائق».



جدير بالذكر، أن طيران الجزيرة هي شركة كويتية منخفضة التكلفة ورائدة في خدمة شبكة وجهات تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، حيث تشغل رحلات تجارية ورحلات شحن جوي من مبنى ركاب الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي، وتخدم أكثر من 54 وجهة ذات الطلب العالي للسياحة والأعمال.