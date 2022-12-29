وقّعت شركة الخطوط الجوية الكويتية بروتوكول تعاون مشترك مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، ووقع البروتوكول رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي الدخان، ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير، بحضور الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي وعدد من مسؤولي الطرفين وذلك في مقر الشركة الرئيسي، أمس.



وعلى هامش التوقيع، قال الكابتن علي الدخان: يسر الخطوط الجوية الكويتية أن توقع بروتوكول التعاون مع «الهلال الأحمر» ومشاركتها في دعم المشاريع والخدمات الإنسانية والحملات الإغاثية التي تقدمها الجمعية، حيث يأتي ذلك في إطار السعي الدؤوب للمساهمة في كل ما هو جاد ويعود بالفائدة على الآخرين.



وأضاف الدخان: تحرص «الكويتية» على المشاركة في مثل هذه المشاريع والمبادرات الهادفة حيث إنها جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع الكويتي وتسعى دائما إلى إبراز دورها المجتمعي في كل ما يخص المسؤولية الاجتماعية وضرورة المساهمة في النهوض بالمشاريع الإنسانية والخدمية.



وأعلن عن بدء الخطوط الجوية الكويتية بإطلاق رابط على موقعها الإلكتروني لمن يرغب من عملائنا الكرام وزائري الموقع بدفع تبرعات رمزية ضمن عملية حجز الرحلات وبقيمة دينار أو ثلاثة أو خمسة للمساهمة في دعم المشاريع الإنسانية الخاصة بجمعية الهلال الأحمر الكويتي. وتقدم الدخان بجزيل الشكر ووافر الامتنان إلى جمعية الهلال الأحمر على دورها الملموس في المساهمة بالعديد من المشاريع سواء داخل الكويت أو خارجها وعلى جهودهم الحثيثة في مساعدة الآخرين ومنحهم فرصة أخرى، معربا عن أمله في تعزيز هذه العلاقة المتينة بما يعود بالمصلحة على كافة الأطراف. من جانبه، عبر د.هلال الساير عن سعادته بهذه الاتفاقية التي ستسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الجمعية لدعم المشاريع الإنسانية، مبينا أن الخطوط الجوية الكويتية ليس بغريب عليها مساندة مثل هذه المبادرات ودعمها بالشكل الأمثل.