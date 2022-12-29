بحثت المدير العام لـ «كونا» د.فاطمة السالم مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد تشانغ جيان وي سبل الارتقاء والنهوض بالتعاون الإعلامي الكويتي - الصيني بما يخدم مسيرة الإعلام في البلدين الصديقين.



وأكدت د.السالم خلال استقبالها السفير جيان وي في مكتبها وجوب تعاظم هذا التعاون في إطار رؤية الكويت «كويت جديدة 2035» ووفق المبادرة الصينية «الحزام والطريق» وبما يعكس حقيقة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مجالاتها المختلفة لاسيما الإعلامية منها.



وشددت على وجوب ان يكون الإعلام وسيلة للتقارب بين البلدين والشعبين الصديقين وبما يصب في مصلحة العلاقات الثنائية وتعزيزها في شتى المجالات وعلى جميع الصعد.



وأوضحت ان «كونا» حريصة كل الحرص على التعاون مع الصين ومن خلال مؤسساتها الإعلامية المختلفة وخصوصا وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) والتي «تجمعنا معها مذكرة تفاهم ثنائي وتعاون إعلامي مثمر وإيجابي».



ومن جانبه، قال السفير الصيني ان «الإعلام هو القوة الثالثة عالميا إذ يؤدي دورا إيجابيا في تطوير العلاقات الديبلوماسية وتنميتها بين الدول وخصوصا بين الصين والكويت»، معربا عن استعداد بلاده لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في كل المجالات، لاسيما الإعلامية منها.



وشدد على أهمية دور الإعلام في نقل العلاقات الثنائية والجهود الديبلوماسية بهذا الشأن إلى آفاق أرحب ومستويات نوعية للجانبين، مشيدا في الوقت ذاته بما تحظى به «كونا» من مكانة إعلامية محليا وعربيا ودوليا في نقل الأحداث والوقائع بكل حيادية وموضوعية ومواكبتها للتطورات المتسارعة في هذا المجال الحيوي.



واستعرض العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين والتي انطلقت منذ عام 1971، لاسيما ان الكويت كانت أول دولة خليجية تقيم علاقات ديبلوماسية مع بكين، قائلا ان «الصين شريك مخلص للكويت وتتطلع نحو مزيد من التعاون في المجالات المختلفة»، مهنئا في الوقت ذاته د.السالم بتعيينها في منصبها الجديد.