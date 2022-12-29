وجه النائب أسامة الزيد سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.براك الشيتان جاء كالتالي:



يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما اجراءات وشروط التعيين في وظيفة «مدير» في جميع الوزارات والادارات الحكومية؟



2 ـ ما اجراءات وشروط التعيين في وظيفة «مدير» في جميع الجهات الملحقة؟



3 ـ ما اجراءات وشروط التعيين في وظيفة «مدير» في جميع الجهات المستقلة؟



4 ـ ما الاجراءات المتخذة في حال مخالفة اجراءات وشروط التعيين في وظيفة «مدير»؟



كما وجه الزيد سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي جاء كالتالي:



يرجى افادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:



1 ـ عدد الاراضي التي تملكها المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



2 ـ ما آلية حساب عدد الاراضي التي تملكها المؤسسة العامة للرعاية السكنية وطريقة حسابها على اي مساحة؟



3 ـ هل تواجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية تحديا بسبب عدم تحرير الاراضي؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بالتفاصيل.



ووجه الزيد سؤالا الى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز جاء كالتالي:



يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ الهيكل التنظيمي لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



2 ـ الوصف الوظيفي لوظيفة «مدير» في الوزارة (جميع مناصب المدير).



3 ـ شروط التعيين وشروط التكليف لوظيفة «مدير».



4 ـ صورة ضوئية من الشهادة الدراسية لكل من يشغل وظيفة «مدير» في الوزارة سواء بالتعيين او بالتكليف.



كما وجه النائب أسامة الزيد سؤالا الى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض جاء كالتالي:



يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات.



2 ـ الوصف الوظيفي لمنصب مدير في الوزارة.



3 ـ شروط التعيين وشروط التكليف لمنصب مدير.



4 ـ صورة ضوئية من الشهادة الدراسية لكل من يشغل منصب مدير سواء بالتعيين او بالتكليف.