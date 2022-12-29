وجه النائب فارس العتيبي سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، قال في مقدمته، بالإشارة الى تقارير ديوان المحاسبة بوجود تضخم في شراء سكن رئيس البعثة في واشنطن واعتباره كأغلى صفقة عقارية سكنية حسب ما ورد في التقارير العقارية الأميركية وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ افادتي بأسباب شراء المنزل ورأي السفارة بالموضوع اعلاه؟ واذا كانت اجابة السفارة بالموافقة يرجى افادتي بالأسباب والأسس والمعايير التي دعمت رأي السفارة وارفاق موافقة الشراء ومستندات الصرف وقيمة عمولة المكتب؟



2 ـ افادتي حول تقرير ديوان المحاسبة الصادر في عام 2021 على مآخذ شابت شراء قطعة الأرض الملاصقة لسفارة الكويت في واشنطن بمبلغ 10.000.000 دولار، واستمرار عدم استغلال قطعة الأرض الاخرى رغم شرائها بتاريخ 18 ديسمبر 2012.



3 ـ حسب قانون السلكين الديبلوماسي والقنصلي في مادة 41 وقانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 مادة 32 فقرة 9 بإحالة كل من اتم خمسة وستين عاما الى التقاعد يرجى افادتي بعدد السادة السفراء واسمائهم الذين تجاوزت اعمارهم 64 عاما وهم على رأس عملهم كسفير في الخارج حتى تاريخ هذا السؤال؟ وفي حال تواجدهم على رأس أعمالهم يرجى افادتي بأسباب وجودهم حتى تاريخه وعدم صدور قرار نقلهم للديوان العام.



4 ـ يرجى افادتي: هل تم نقل السادة السفراء الذين هم اقل من 64 عاما الى الديوان العام؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى افادتي بأسمائهم وسبب عدم التجديد لهم رغم وجود سفراء تجاوزت اعمارهم 64 عاما وهم على رأس عملهم سفراء بالخارج؟



5 ـ هل يجوز لوزير الخارجية التجديد للسفراء الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاما؟ اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بالمسوغ القانوني الذي يسمح له بذلك.