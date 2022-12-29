برعاية كريمة من الأمانة العامة للأوقاف، تم تنفيذ مصرف الرعاية التعليمية داخل الكويت لنحو 832 طالبا وطالبة من مختلف المراحل الدراسية.



وأشاد رئيس مجلس إدارة «الصفا الخيرية الإنسانية» محمد الشايع بالدور الرائد الذي تلعبه أمانة الأوقاف في تحقيق التكامل مع مؤسسات المجتمع المدني، معربا عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية، التي تمثلت في تحقيق العديد من الإنجازات الكبرى على الصعيد المحلي والدولي.



وأضاف الشايع أن «الصفا الإنسانية» نفذت هذا المشروع بهدف سداد الرسوم الدراسية للطلبة المتعثرين والفقراء والمحتاجين، حرصا على استكمال تحصيلهم العلمي، وتذليلا للعقبات التي تعتري طريقهم، وتحقيقا للتكافل والتراحم بين جميع أفراد المجتمع.



وبين أنه قد استفاد من المشروع 832 طالبا وطالبة من المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية بقيمة 150 ألف دينار.



وتوجه الشايع بالشكر للأمانة العامة للأوقاف ممثلة بالأمين والأمين المساعد وجميع الواقفين والواقفات وجميع العاملين في هذا الصرح الكويتي الرائد، سائلا الباري جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء على دعمهم للعمل الخيري والإنساني داخل الكويت وخارجها.