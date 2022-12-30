

يستأنف ريال مدريد حامل اللقب وبرشلونة غريمه التقليدي صراعهما الشرس على لقب «الليغا»، باختبارين سهلين نسبيا اليوم الجمعة وغدا السبت في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني في كرة القدم.

مع عودة عجلة «الليغا» الى الدوران، يملك النادي الملكي صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة فرصة استعادة الصدارة ولو لمدة 24 ساعة عندما يحل ضيفا على بلد الوليد الثاني عشر اليوم، فيما يخوض المتصدر برشلونة برصيد 37 نقطة ديربي كاتالونيا أمام ضيفه إسبانيول السادس عشر غدا.



ويستعيد ريال مدريد خدمات قائده وهدافه وصاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في عام 2022 الفرنسي كريم بنزيمة الذي غاب عن المباريات الأربع الأخيرة في الدوري قبل فترة التوقف بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في المباراة ضد إلتشي وتجددت خلال المعسكر الإعدادي لمنتخب بلاده في الدوحة وحرمته من المشاركة في كأس العالم.

ويحوم الشك حول مشاركة الثلاثي المخضرم لوكا مودريتش والفرنسيين الآخرين اوريليان تشواميني وإدواردو كامافينغا، العائد للتو من المشاركة في المونديال القطري.

ويخوض النادي الكاتالوني المباراة في غياب هدافه الدولي الپولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإيقاف لثلاث مباريات اثر طرده في المباراة الأخيرة قبل فترة التوقف ضد أوساسونا (1-2).



ويلعب اليوم أيضا خيتافي مع ريال مايوركا، وقادش مع ألميريا، وسلتا فيغو مع إشبيلية، وغدا فياريال مع فالنسيا.