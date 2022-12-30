بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، أعلن البنك الأهلي الكويتي انه سيغلق البنك أبوابه وجميع فروعه يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023، على أن يستأنف البنك أعماله المعتادة يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023.



وسيواصل البنك تقديم خدماته المصرفية لعملائه عبر الموقع الإلكتروني على شبكة الانترنت www.eahli.com على مدار الأربع والعشرين ساعة أثناء العطلة، كما يستطيع العملاء الاتصال على مركز خدمة العملاء أهلا أهلي على الرقم 1899899.



وبمناسبة حلول العام الجديد، يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكل الموظفين في البنك الأهلي الكويتي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الحكومة الكويتية الرشيدة والشعب الكويتي الكريم وجميع المقيمين، وكل عام وأنتم بخير.