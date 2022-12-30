يعقوب العوضي



تعكف إدارة القادسية على إعداد الفريق الأول للكرة الطائرة لمنافسات القسم الثاني من الدوري الممتاز والمقرر عودته في 14 يناير المقبل، حيث باشر الفريق تدريباته مساء أمس الأول على صالة النادي تحت إشراف المدرب الأرجنتيني جوليان ألفاريز الذي ركز على الجوانب البدنية بعد منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع قبل استئناف مرحلة الإعداد للقسم المقبل.

الى ذلك، وضع الجهاز الفني بقيادة مدير اللعبة وليد الدمخي خارطة طريق إعداد الفريق للمربع الذهبي في حال وصول الفريق إليه، وذلك بالتعاون مع المدرب جوليان حيث سيقيم معسكرا خارجيا في 10 فبراير المقبل يحدد مكانه لاحقا. وكان من المقرر أن يشارك «الأصفر» في البطولة العربية للكرة الطائرة، إلا أن الجهازين الإداري والفني فضلا عن عدم خوض البطولة لعدم ملاءمتها للجدول الزمني للفريق واستعاضا عنها بالمعسكر الخارجي.

وفي هذا الصدد، قال الدمخي: «نواجه عدة عراقيل في مسالة الإعداد الفني والبدني بسبب رزنامة البطولات، حيث إنها غير واضحة فقد توقفنا عن خوض المباريات في البطولات المحلية منذ 16 ديسمبر التوقف مستمر حتى 14 يناير ما ينعكس سلبيا على الفريق الذي ينافس حاليا على صدارة الترتيب العام»، وأضاف: «نأمل في المستقبل أن يضع اتحاد اللعبة الرزنامة المناسبة للبطولات المحلية بما يتسق مع المشاركات الخارجية للفرق».