هادي العنزي



توج الأردني عبدالله شلباية بطلا لفردي بطولة النخبة العربية الثانية للتنس بعد تغلبه على نظيره اللبناني بنجامين حسن في الشوط الحاسم 10-8 بعد تعادلهما بمجموعة لكل منهما في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول في اليوم الختامي للبطولة، على الملعب الرئيسي بمجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس.



وحضر نهائي قمة التنس العربي رئيس مجلس إدارة الاتحادين العربي والكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر ومدير الهيئة العامة للرياضة بالتكليف محمود أبل، ونائبه حامد الهزيم، ورئيس مجلس إدارة اتحاد للفروسية مسعود حيات، ورئيس مجلس اتحاد كرة الطاولة علي الدبوس، والسفير التونسي الهاشمي عجيلي، والسفير الجزائري عبدالمالك بوهدو، ومساعد مدير عام البنك الأهلي محمد بهبهاني، ورئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج القابضة فاضل البغلي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية معن الرزوقي، وعباس تقي ممثل مجموعة بوخمسين القابضة، وعدد من القيادات الرياضية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتنس، وعدد غير قليل من محبي رياضة الكرة الصفراء.



كما فاز الثنائي التونسي محمد عزيز دقاز واسكندر المنصوري بالمركز الأول في منافسات الزوجي بعد تغلبهما على الثنائي الأردني المكون من عبدالله شلباية، وموسى القطب بمجموعتين دور رد، كما توج الفريق الاردني بكأس التفوق العام للبطولة في نسختها الثانية، بعد فوزه بلقب الفردي، ووصافة الزوجي، كما تم تكريم عدد من اللاعبين المميزين الذين قدموا مستويات طيبة ولم يحالفهم الحظ بالوصول إلى المواجهات النهائية.



وبهذه المناسبة، ذكر الشيخ أحمد الجابر أن النسخة الثانية شهدت تطورا ملحوظا، وحققت نجاحا باهرا على جميع المستويات، مضيفا:«جمعت البطولة أفضل اللاعبين العرب تصنيفا في الاتحاد الدولي للعبة، في منافسات متكافئة بدءا من الدور الأول، وذلك لأول مرة في تاريخ التنس العربي، مما جعلها تضاهي أفضل البطولات الدولية من حيث المستوى الفني، ولم يقترص النجاح على الجانب الفني فقط، بل جاء متكاملا، من حيث التنظيم، والضيافة، والتغطية الإعلامية».



وأشار الجابر إلى أن هناك خطة لاستضافة التصفيات المؤهلة لكأس العالم للتنس، ومنافسات كأس ديفيز، خلال الفترة المقبلة على مجمع الشيخ جابر العبدالله الصباح الدولي للتنس، مضيفا:«نشكر كل من ساهم في نجاح البطولة، والاتحادين القطري والإماراتي على دعمهما للاتحاد العربي للتنس، من خلال منحهما بطاقتي دعوة للفائزين بالمركزين الأول والثاني للمشاركة في الأدوار الرئيسية لبطولتي قطر ودبي الدوليتين».

على هامش البطولة



٭ أبدى بطل النخبة العربية الثانية الأردني عبدالله شلباية سعادته الغامرة بحصد لقب الفردي، كما أشاد بالمستوى الفني الكبير الذي قدمه أبطال العرب في المنافسات، متمنيا الحضور العام المقبل للدفاع عن اللقب.

٭ عبرت الأميرة الأردنية لارا الفيصل عن فخرها واعتزازها بالإنجاز العربي الذي حققه عبدالله شلباية، كما أشادت بالتنظيم الرائع للبطولة الذي توج بحفل ختامي جميل، مبدية إعجابها الشديد بمجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس الذي وصفته بالصرح الرياضي الرائع.

٭ أشاد السفير التونسي لدى الكويت الهاشمي عجيلي، بالتنظيم الرائع والمستوى الفني للبطولة والذي يؤكد حرص الاتحاد الكويتي للتنس على ظهور البطولة بالمستوى المميز الذي جاءت به، كما تمنى أن تكون انطلاقة التنس عربيا للعالمية من خلال هذه البطولة.

٭ أكد السفير الجزائري عبدالمالك بوهدو أن تنظيم مثل هذه البطولات العربية، والتي تجمع نخبة أبطال العرب في التنس، من شأنه النهوض بالمستوى العام لهذه الرياضة، وخلق أجيال عربية قادرة على المنافسة في البطولات العالمية، كما أثنى على المستوى الفني للمشاركين في البطولة.

٭ أبدى نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الاتحادات الرياضية العربية د.عماد البناني إعجابه الكبير بمجمع الشيخ عبدالله الجابر الدولي للتنس، والذي وصفه بالصرح العملاق الذي يستحق أن تقام عليه بطولة دولية كبرى، مشيدا بالنقل التلفزيوني المباشر لفعاليات البطولة.