استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه أمس كلا على حدة المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير طارق محمد البناي، وسفيرنا لدى سلطنة عمان د.محمد ناصر الهاجري.



كما استقبل السعدون في مكتبه عددا من السفراء المعتمدين لدى الكويت، والتقى السعدون على حدة كلا من سفير جمهورية أذربيجان إميل كريموف، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية مالك محمد فاروق، وسفيرة جمهورية إندونيسيا لينا ماريانا.



واستقبل السعدون رئيسة بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي د.أميرة الحسن، وحضر اللقاء نائب رئيس البعثة قصي الدعيج.