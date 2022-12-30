بشرى شعبان - آلاء خليفة



أعلنت الناطق الرسمي لوزارة التعليم العالي فاطمة السنان أنه بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية 2 لسنة 2022 المعدل بالقرار 38 لسنة 2022 وعلى توجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني بشأن صرف البدل النقدي لرصيد الإجازات الدورية للموظفين، فقد تم تحويل المبالغ للبنوك لبعض الموظفين ممن تنطبق عليهم شروط الصرف، وستتبعها دفعات أخرى فور الانتهاء من إجراءات اعتمادها ومراجعتها.



وعلى صعيد متصل، أوضحت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والتطوير الإداري لمياء الملحم أنه تم تحويل مبالغ صرف البدل النقدي لـ 124 موظفا ممن تنطبق عليهم الشروط، مثمنة جهود العاملين في وزارة التعليم العالي وجهاز المراقبين الماليين في الوزارة وتعاونهم في سرعة إجراءات التدقيق والاعتماد.



من اخرى، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أنه سيتم صرف البدل النقدي للإجازات الدورية لموظفي الهيئة البالغ عددهم 1045 موظفا، وإيداعها في البنوك أمس الخميس وفقا لضوابط وزارة المالية والشروط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية 2 لسنة 2022 المعدل بالقرار 38 لسنة 2022، حيث تمت مراجعتها واعتمادها من قبل مراقبي شؤون التوظيف والمراقبين الماليين.