

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين عبدالله عبدالصمد دشتي منسقا للأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب.

وأعرب غوتيريش في بيان عن امتنانه لقيادة عبدالله وعمله الجاد والتزامه بتنفيذ المبادرة بما في ذلك الأوقات الصعبة.

ويأتي تعيين دشتي خلفاً للسوداني أمير عبدالله الذي شغل منصب منسق الأمم المتحدة منذ أغسطس 2022.

وتقاعد دشتي عام 2021 من القوات المسلحة الكويتية برتبة فريق بالقوات البحرية ويملك 40 عاما من الخبرة في مجالات العمليات البحرية والقيادة والإدارة داخل الكويت والانتشار المتعدد الجنسيات.

وشغل دشتي في الفترة (2019-2020) منصب ملحق الدفاع العسكري للكويت في بلجيكا وممثل البعثة الكويتية لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وكان قائدا لكلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة في الكويت في الفترة (2015-2019)، حيث كان يشرف على السياسات والاستراتيجيات ويطورها ويدير شؤون الموظفين والبنية التحتية.

كما عمل مديرا للدراسات في الكلية خلال الفترة من (2011-2015) ومستشارا رئيسيا للقائد وتم تعيينه أيضا في منصب قائد فرقة العمل 152 للسفن المشتركة خلال عامي (2012 و2013)، حيث أشرف على تخطيط وتنفيذ العمليات في الخليج.

وشغل دشتي منصب مدير المعهد البحري الكويتي في الفترة (2009-2011) ونائب قائد الأسطول البحري (2007-2009) وقائد الأسراب 73 و72 و74 في الفترة (2005-2007)، ومنذ عام 1981 خدم في مناصب مختلفة تتراوح بين ضابط حرب رئيسي وضابط تنفيذي وضابط تدريب وضابط ارتباط داخل القوات المسلحة الكويتية بما في ذلك عمليات الانتشار الإقليمية والدولية، وهو حاصل على درجة الماجستير في الدراسات الدولية من كلية الملك في لندن.

كما التحق بكلية الأركان البحرية في (نيوبورت) بالولايات المتحدة الأميركية وكلية الأركان المشتركة في (نورفولك) بالولايات المتحدة الأميركية والكلية الملكية للدراسات الدفاعية بالمملكة المتحدة وهو حاصل أيضا على بكالوريوس في التربية والتعليم من جامعة التكنولوجيا في سيدني ويتحدث اللغة الانجليزية الى جانب لغته العربية.

يذكر أنه تم إطلاق مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب من قبل أوكرانيا وتركيا وروسيا والأمم المتحدة في يوليو الماضي بهدف السماح باستئناف الصادرات الأوكرانية من الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة بما في ذلك الأمونيا عبر ممر إنساني بحري آمن.