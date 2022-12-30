تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة د. سعاد الفضلي، وحضور القائم بأعمال عميد كلية الطب د. منى الأحمد، تستعد كلية الطب في جامعة الكويت لعقد المؤتمر السنوي السابع والعشرين للملصق العلمي لمركز العلوم الطبية خلال الفترة من 8-9 مارس 2023، وذلك على مسرح مركز العلوم الطبية في الحرم الجامعي بالجابرية.



هذا، وقد نجحت لجنة المؤتمر في استضافة البروفيسور كارل ويناند لارو المتخصص في علم الأمراض التجريبي في كلية الطب بجامعة دبلن وأستاذ طب الأيض بجامعة أولستر، وسيشهد المؤتمر حضور ومشاركة عمداء وأعضاء الكليات في مركز العلوم الطبية (كلية الطب ـ كلية طب الأسنان ـ كلية الصيدلة ـ كلية العلوم الطبية والتأهيلية ـ كلية الصحة العامة) والطلبة والأطباء من داخل الكويت وخارجها، وأيضا مشاركة جامعات من خارج الكويت.



ويعد هذا المؤتمر حلقة وصل بين العلماء في مختلف التخصصات لتبادل الخبرات العلمية التي من شأنها تطوير المنظومة الصحية والعلمية، وسيلقي البروفيسور كارل ويل ويناند لارو محاضرة في افتتاح المؤتمر تحت عنوان «لماذا نتوقع حدوث ثورة في علاجات السمنة؟».



الجدير بالذكر أن آخر موعد لتقديم الملخص بالنسبة للفئات العامة هو 30 ديسمبر 2022، وآخر موعد لتقديم ملخصات الطلبة هو 10يناير 2023، وآخر موعد لتقديم PDF هو 15 فبراير 2023.