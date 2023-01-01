اسامة ابو السعود

أعلنت إدارة الموارد البشرية بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، عن تدشين مواعيد فتح التقييم، حيث ستبدأ من يوم غد الأحد الموافق 1/1/2023 حتى يوم الخميس الموافق 19/1/2023.



‏على الرابط التالي: ‏⁦‪review.awqaf.gov.kw‬⁩



‏وللاستفسار الاتصال على الرقم الداخلي:‏ 5126 .

وأوضحت إدارة الموارد البشرية في بيان لها تلقت "الأنباء" نسخة منها حرصها على إتاحة الفرصة أمام جميع إدارات وقطاعات وزارة الأوقاف لتقييم الموظفين العاملين لديها وذلك من خلال تخصيص أسبوعين كاملين سيتيحان للجميع المشاركة في هذا التقييم .



‏واستطردت إدارة الموارد البشرية بأنها لن تألو جهدا في خدمة العاملين في الوزارة، وستبذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات وفق التكنولوجيا الحديثة .