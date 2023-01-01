محمد الجلاهمة - احمد خميس



اكد مصدر امني انه لا توجد مشكلات تذكر في احتفالات راس العام منوها الى ان الخطة الامنية نفذت بدقة ونجاح .



هذا وقام وكيل الداخلية الفريق انور البرجس يرافقه وكلاء مساعدون بتفقد نقاط امنية عديدة واسواق ومجمعات تجاربة واختتم جولته في الخيران حيث تابع تنفيذ القطاعات الميدانية خطط الوزارة بالتزامن مع هذه المناسبة .



واشاد المصدر بتعاون المواطنين والمقيمين مع الارشادات والتعليمات الامنية لافتا الى ان تم اقامة عدة نقاط امنية في مواقع محددة .

هذا وبثت وزارة الداخلية مقطع يظهر جهود ابناءها في الانتشار الامني بالتزامن مع نهاية 2022وبداية عام 2023.