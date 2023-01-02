طارق عرابي



حصلت «الأنباء» على الخطة السنوية للمناقصات التي تنوي مؤسسة البترول الكويتية طرحها خلال السنة المالية 2023/2024 والتي تضمنت 15 مناقصة متنوعة في عدد من القطاعات والمجالات المختلفة.



وشملت خطة المناقصات التي تقوم على مبدأ العروض المالية التي تعتمد على أرخص الاسعار والمطابقة للشروط والمواصفات الفنية، على طرح مناقصات تتعلق بخدمات أعداد وتحضير وتقديم المشروبات الباردة والساخنة لموظفي المجمع النفطي، وتوريد مواد غذائية تموينية، واستئجار مركبات للمؤسسة مع أو بدون سائق لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى استئجار آلات تصوير مستندات.



ومن ضمن المناقصات الأخرى التي تتضمنها الخطة، سيتم طرح مناقصة لإدارة المنشأة والخدمات الاستشارية في مجمع القطاع النفطي مع تقديم الحلول الشاملة لإدارة المنشأة، ومناقصة أخرى تتعلق بالتوريدات والتركيبات وأعمال الترميمات الجذرية في مجمع القطاع النفطي، ومناقصة للصيانة الشاملة والتشغيل لأنظمة مجمع القطاع النفطي، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته، وصيانة الاجهزة والانظمة السمعية والبصرية لمسرح المجمع النفطي ومركز إدارة الأزمات وقاعة برقان في مؤسسة البترول الكويتية.



كما تتضمن الخطة مناقصات أخرى تتعلق بالبرمجيات والامن السيبراني، حيث سيتم طرح مناقصة تتعلق بتجديد خدمات الدعم الفني الخاصة بتراخيص برمجيات «اوراكل»، ومناقصة أخرى خاصة بخدمات الامن السيبراني، ومناقصة منصة المخاطر والحوكمة والامتثال، ومناقصة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، ومناقصة بوابة البريد الالكتروني الآمنة.



كذلك تضمنت الخطة السنوية طرح مناقصة خاصة بتوفير قوى عاملة لتنفيذ الاعمال الادارية والفنية المساندة، والتي تشترط أن يقدم المقاول خدمات توفير العمالة لمؤسسة البترول الكويتية لتنفيذ الاعمال الادارية والفنية المساندة من خلال نقل وتعيين عمالة المؤسسة الحاليين من شاغلي وظائف السكرتارية ووظائف المراسلين والوظائف الادارية المساندة المحددة ضمن دراسة الوظائف مع تزويد المؤسسة بمرشحين أكفاء للعمل في تلك الوظائف، مع تعهد المقاول بتقصي أفضل المرشحين وفقا للمؤهلات والمتطلبات الوظيفية المطلوبة.