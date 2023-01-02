الجنوبي: الفعاليات مخصصة للفئة العمرية بين 7 و35 عاماً لدعم توجه الدولة نحو الرقمنة



أعلنت الهيئة العامة للشباب عن فتح باب التسجيل في برنامج «وادي الشباب» في موسمه الثالث المتضمن العديد من الأنشطة والدورات والورش العلمية في مجالات تكنولوجية وتقنية وبرمجية وذلك لتطوير مهارات الشباب في عصر التحول الرقمي.



وقال نائب المدير العام لقطاع تنمية الشباب بالتكليف د.مشعل الجنوبي في بيان صحافي إن برنامج «وادي الشباب» عبارة عن مساحة خاصة للشباب المهتمين بمجال العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي بمركز شباب القصور.



وأضاف الجنوبي ان البرنامج يقدم دورات وورشا تدريبية وحلقات نقاشية في الذكاء الاصطناعي ومختبر الروبوتكس والإلكترونيات والفضاء والفلك وبرامج البحث العلمي وغيرها من العلوم وتشمل الفئة العمرية بين 7 و35 عاما، ويأتي ذلك حرصا من الهيئة على توجه الدولة حول الرقمنة وتمكين الشباب في قطاع التكنولوجيا بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع وسعيا منها في توفير مساحات متنوعة لاحتضان الطاقات الشبابية وتوجيهها نحو المساهمة في دفع عجلة التنمية في البلاد.



وبين أن الدورات تنطلق 8 الجاري وتستمر إلى نهاية مارس المقبل وتتضمن 32 دورة مختلفة في مراكز الشباب التابعة للهيئة بالإضافة إلى زيارات ميدانية للمدارس بالتعاون مع وزارة التربية عن طريق المختبر المتنقل «فاب باص»، وذلك لتعريف الطلبة بما يقدمه «وادي الشباب» من ورش ودورات تدريبية.



ودعا الشباب الكويتي من الجنسين إلى التسجيل في الدورات التي ستكون بالمجان عن طريق بوابة «وادي الشباب» في الموقع الإلكتروني التابع للهيئة www.youth.gov.kw.