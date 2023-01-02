بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية السودان وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ميغيل دياز كانل رئيس جمهورية كوبا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية كوبا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



إلى ذلك، تبادل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقيات التهاني مع إخوانه قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023، متمنيا سموه أن يكون العام الجديد عام خير على كل دول وشعوب العالم يعم فيه الأمن والسلام والاستقرار والازدهار وأن يديم عليهم موفور الصحة والعافية.