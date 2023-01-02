القاهرة ـ ناهد إمام



قال د.محمد معيط وزير المالية، إن مصر تمتلك بيئة أعمال أصبحت أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، موضحا أننا لدينا فرص استثمارية واعدة ترتكز على بنية أساسية متطورة، قادرة على استيعاب المشروعات الإنتاجية، بما يتسق مع جهود الدولة الداعمة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في عملية التنمية والنشاط الاقتصادي، على نحو يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.



وأضاف الوزير، في لقائه بالسفير الهندي بالقاهرة أجييت جوبيتيه اليوم، أننا حريصون على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الهندي في مجال السياسات المالية، اتساقا مع ما شهدته العلاقات المصرية الهندية من تطور كبير خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا.



ولفت إلى أننا نتطلع إلى «الدعم الهندي» لمبادرتي «تخفيض تكلفة الاقتراض الأخضر» و«إنشاء تحالف الديون المستدامة»، اللتين تم إطلاقهما في «يوم التمويل» على هامش مؤتمر المناخ «COP27».



ومن جانبه، قال أجييت جوبيتيه، السفير الهندي بالقاهرة، إن الشركات الهندية تعد من أكبر المستثمرين الأجانب بمصر، التي تمتلك بيئة خصبة ذات سوق ضخم وممتد يمتلك كل مقومات التنمية، موضحا حرص الجانب الهندي على تعميق التعاون مع الجانب المصري في كل المجالات، خاصة الاقتصادية، ودفع العلاقات التجارية بين البلدين للاستفادة من الفرص التصديرية لديهما، إضافة إلى دراسة تمويل التجارة عبر آليات لتسوية المدفوعات بالعملات المحلية، وكذلك بحث التعاون في مجال الشمول المالي، وميكنة الخدمات الحكومية.