يسعى أرسنال مع حلول العام الجديد للابتعاد أكثر في الصدارة عندما يستقبل المتألق نيوكاسل يونايتد الثالث ضمن منافسات المرحلة 19 من الدوري الانجليزي.



استأنف أرسنال، مع عودة عجلة المنافسات للدوران إثر التوقف بسبب مونديال قطر، حملته نحو لقب أول منذ 2004 خلال حقبة المدرب الفرنسي أرسين فينغر، بفوزين تواليا على جاره وست هام 3-1 في اليوم التالي لعيد الميلاد، وثم على برايتون 4-2، مبتعدا في الصدارة بفارق 7 نقاط عن مطارده المباشر حامل اللقب سيتي الذي فرط في تقدمه أمام إيفرتون ليخرج متعادلا 1-1.



وتنتظر المدفعجية سلسلة من المباريات القوية في الأسابيع المقبلة، إذ بعد استضافته نيوكاسل الذي يتأخر عنه بفارق 9 نقاط، سيحل ضيفا على جاره توتنهام الخامس في 15 الجاري، ويستضيف مان يونايتد في 22 منه، ثم يحل ضيفا على إيفرتون في الرابع من فبراير، قبل أن يلعب مباراتين على أرضه أمام برنتفورد ومان سيتي في 11 و15 منه.



وبرغم افتقاد مدرب أرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا لجهود مهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس المصاب، إلا أن فريقه يمر بفترة رائعة بفضل تألق صانع ألعابه النرويجي مارتن أوديغارد الذي سجل أمام برايتون هدفه السابع ومرر كرته الخامسة في 15 مباراة هذا الموسم.



قال أوديغارد في حديثه إلى سكاي سبورتس عن سباق الصراع على اللقب بعد الفوز على برايتون وتعادل سيتي «نحن لا نهتم بالفرق الأخرى.

كانت النقاط الثلاث هي كل شيء اليوم وقد فعلناها. ربما نحتاج إلى التحكم في المباراة بشكل أفضل قليلا، سمحنا لهم بدخول منطقة الجزاء الخاصة بنا، لكنهم فريق جيد في التعامل مع الكرة».



ويسعى مان يونايتد إلى مواصلة التقدم عندما يستضيف بورنموث، فيما يلتقي إيفرتون مع برايتون، وليستر سيتي مع فولام.



وفي ختام الجولة الـ 18 أول من أمس، كان تشلسي يمني النفس بالاقتراب من رباعي الصدارة لكنه اكتفى بالتعادل مع مضيفه نوتنغهام فوريست 1-1 بعد ان تقدم عليه بهدف في الشوط الاول حمل توقيع جناحه رحيم سترلينغ بعد مرور 16 دقيقة متابعا كرة ارتدت من العارضة ليعيدها الى الشباك.



وعلى الرغم من سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الأول لم يتمكن الفريق اللندني من تعزيز تقدمه.



وفي الشوط الثاني، ظهر أصحاب الأرض بوجه مختلف وظاهروا قتالية عالية أثمرت عن هدف التعادل إثر دربكة أمام باب المرمى وتمريرة رأسية من المدافع الفرنسي- العاجي ويلي بولي باتجاه مواطنه الظهير العاجي سيرج اورييه الذي سجل بين ساقي حارس تشلسي الإسباني كيبا اريسابالاغا (63).



ويحتل تشلسي المركز الثامن متخلفا بفارق 7 نقاط عن مان يونايتد الرابع وآخر المتأهلين إلى دوري الأبطال حاليا.