أعلنت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية «AUM» في الكويت، راعي جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية، القائمة القصيرة لدورتها الخامسة 2021-2022، وتشكلت لجنة التحكيم من: د.عبدالله إبراهيم - رئيسا، إلى جانب عضوية كل من: د.عبد القادر فيدوح، ود.خالد عبداللطيف رمضان، ود.عادل ضرغام، ود.مريم خلفان السويدي.



وأعلنت اللجنة عن القائمة الطويلة بعشر مجموعات قصصية في الأول من أكتوبر الماضي، ومن ثم باشرت نقاشاتها المستفيضة لاستخلاص أعمال القائمة القصيرة طوال شهري أكتوبر ونوفمبر، ليتم بعد ذلك عقد اجتماع خاص لإقرار القائمة القصيرة في الخامس من ديسمبر 2022 وخلال الاجتماع، تبادلت الآراء حول الأعمال التي وصلت إلى القائمة الطويلة لاختيار القصيرة منها، وأخذ في الحسبان معايير التحكيم التي قامت عليها عملية التحكيم منذ البداية، ومنها: جدية الموضوع، والتخيلات، والأفكار، وكيفية المعالجة السردية، وبناء الشخصيات والأحداث وحبكها، وكفاءة الأسلوب، وسلامة اللغة، وإجادة الحوار، وبراعة السبك اللغوي الذي يصهر عناصر القصة في خطاب متماسك.



واختتمت باختيار خمس مجموعات قصصية للقائمة القصيرة بحسب الاستحقاق الذي أفرزته عملية التحكيم، وجاءت بالترتيب الهجائي لأسماء المؤلفين.



جدير بالذكر أن جامعة الشرق الأوسط الأمريكية «AUM» بصدد وضع اللمسات الأخيرة على إعداد وترتيب احتفالية الجائزة التي ستحتضنها في حرمها بالأسبوع الأول من شهر فبراير 2023، وبما ينسجم ويتناغم مع احتفالات الكويت بأعيادها الرسمية في هذا الشهر، كما سيكون هناك برنامج ثقافي عربي عالمي يصاحب الاحتفالية بمشاركة كوكبة من الشخصيات المبدعة والمثقفة العربية والعالمية، حيث ستعقد لجنة التحكيم اجتماعها الأخير لهذه الدورة، ومن ثم ستعلن عن الفائز بالجائزة. وسيحصل الفائز على جائزة بقيمة 20000 دولار أميركي مع درع وشهادة، وسيمنح كل من كتاب القائمة القصيرة الأربعة جائزة بقيمة 5000 دولار مع درع وشهادة أيضا.

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